Кайл Оллман перейдет в «Бешикташ»

Теги Бешикташ чемпионат Турции Дарушафака Кайл Оллман Баскетбол

Атакующий защитник Кайл Оллман (26 лет, 193 см) покинет «Дарушафаку» и станет игроком «Бешикташа», сообщает агент Мишко Ражнатович.

По информации beIN Sports Turkiye, стороны подпишут контракт на 1,5 года.

В Лиге чемпионов защитник набирал в среднем 14,0 очка, 4,0 подбора и 3,8 передачи, и «Дарушафака» не собирался его отпускать. Однако финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб, вынудили его расстаться с Оллманом, как они это сделали с Мэйсоном Джонсом и Дженис Тиммой.

После ухода Оллмана в составе «Дарушшафаки» останется три легионера.

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