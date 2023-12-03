«Бешикташ»: «Провокационное поведение руководителя «Фенербахче» привело к травме его собственного игрока»

«Бешикташ» опубликовал заявление, в котором обвинил руководителя « » Сертача Комсуоглу в том, что тот спровоцировал болельщиков на неспортивное поведение.

В результате беспорядков во время субботнего матча между командами защитник «Фенербахче» получил рассечение брови из-за брошенной болельщиком монеты.

«В первой половине матча на площадке произошли инциденты, которым мы никогда не оправдывали, и в результате в игрока команды соперника попал посторонний предмет. Для нас это неприемлемое поведение, и мы его не одобряем. Мы желаем Яму Мадару, который, к сожалению, получил травму, скорейшего выздоровления.

Однако не следует игнорировать следующие моменты: Руководитель команды соперника пришел на отведенные для них места в майке своей команды, вопреки инструкции, и привлек к себе внимание наших болельщиков. Позже он пытался спровоцировать наших болельщиков, слишком яро протестуя против решений арбитров, когда наша команда владела инициативой, тем самым вызывая нежелательные инциденты.

Провокационное поведение руководителя команды соперника по отношению к нашим болельщикам привело к травме его собственного игрока», – говорится в заявлении « ».