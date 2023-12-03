Ям Мадар частично потерял зрение после того, как в него попал предмет, брошенный болельщиком

Атакующий защитник «Фенербахче» , пострадавший из-за брошенного болельщиком предмета во время матча с « », после игры пожаловался на частичную потерю зрению.

Согласно официальному заявлению « », после инцидента Мадару пришлось уйти в раздевалку, но во второй половине он вернулся на площадку из-за твердой решимости продолжить игру. «Состояние Мадара выяснится в результате дальнейшего обследования», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса, Мадару в глаз попала монета, брошенная болельщиком. Игрок получил рассечение брови, ему наложили швы.