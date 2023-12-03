Ям Мадар частично потерял зрение после того, как в него попал предмет, брошенный болельщиком

Теги травмы происшествия Фенербахче Бешикташ болельщики чемпионат Турции Ям Мадар Баскетбол

Атакующий защитник «Фенербахче» Ям Мадар, пострадавший из-за брошенного болельщиком предмета во время матча с «Бешикташем», после игры пожаловался на частичную потерю зрению.

Согласно официальному заявлению «Фенербахче», после инцидента Мадару пришлось уйти в раздевалку, но во второй половине он вернулся на площадку из-за твердой решимости продолжить игру. «Состояние Мадара выяснится в результате дальнейшего обследования», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса, Мадару в глаз попала монета, брошенная болельщиком. Игрок получил рассечение брови, ему наложили швы.

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1 комментарий
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Неужели все молчат только потому этот баскетболист из Израиля?? А, когда закончатся евреи примутся за немцев, американцев или кого? Жесть... Террористы уже на трибунах... Здоровья парню. И победы Израилю... Читая такие новости, понимаю, что они все правильно делают.
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