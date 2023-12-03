Димитрис Итудис: «Яму Мадару в глаз бросили монету. Он мог потерять глаз»
Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис после поражения от «Бешикташа» резко высказался об инциденте, когда защитник Ям Мадар был вынужден покинуть игру после того, как ему в глаз попала монета, брошенная болельщиком.
«Сегодня мы не можем говорить только о баскетболе. Яму Мадару в глаз бросили монету. Он мог потерять глаз. Постучите по дереву, надеюсь, этого больше не повторится.
Я спрашиваю федерацию и власти: если бы монета попала в глаз какому-нибудь судье, продолжили бы мы игру? Это происходит из-за толерантности, проявленной Турецкой баскетбольной Суперлигой. «Бешикташ» играет в Еврокубке; могли бы они сделать что-то подобное там? Их бы наказали.
Не хочу давать ему характеристику, но человек, который бросил монету — террорист. Я не согласен с моим коллегой Душаном Алимпиевичем, который говорит: «Ничего сделать нельзя». Я думаю, что можно. Мой игрок отправился в раздевалку во время игры, но он мне был нужен. Что я могу сделать?
Будьте честны с самим собой», — сказал Итудис.