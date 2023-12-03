Димитрис Итудис: «Яму Мадару в глаз бросили монету. Он мог потерять глаз»

Главный тренер « » после поражения от « » резко высказался об инциденте, когда защитник Ям Мадар был вынужден покинуть игру после того, как ему в глаз попала монета, брошенная болельщиком.

«Сегодня мы не можем говорить только о баскетболе. Яму Мадару в глаз бросили монету. Он мог потерять глаз. Постучите по дереву, надеюсь, этого больше не повторится.

Я спрашиваю федерацию и власти: если бы монета попала в глаз какому-нибудь судье, продолжили бы мы игру? Это происходит из-за толерантности, проявленной Турецкой баскетбольной Суперлигой. «Бешикташ» играет в Еврокубке; могли бы они сделать что-то подобное там? Их бы наказали.

Не хочу давать ему характеристику, но человек, который бросил монету — террорист. Я не согласен с моим коллегой Душаном Алимпиевичем, который говорит: «Ничего сделать нельзя». Я думаю, что можно. Мой игрок отправился в раздевалку во время игры, но он мне был нужен. Что я могу сделать?

Будьте честны с самим собой», — сказал Итудис.