Тайрон Лю о 22-очковом камбэке: «Это была отчаянная победа»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после триумфа над «Голден Стэйт» (113:112) заявил, что команде была необходима победа, добытая в упорной борьбе.
На старте второй половины «парусники» уступали со счетом 48:70. Победный 3-очковый бросок за 9 секунд до финальной сирены исполнил форвард Пол Джордж.
«Это была отчаянная победа. Нам нужен был такой матч, где мы продолжали бороться, цепляться, стараться и по итогу вышли победителями в важном противостоянии», – заявил Лю.
«Клипперс» (9-10) поднялись на 10-е место Запада, «Уорриорз» (9-11) выпали из зоны плей-ин.