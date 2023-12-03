Тайрон Лю о 22-очковом камбэке: «Это была отчаянная победа»

Главный тренер «Клипперс» после триумфа над « » (113:112) заявил, что команде была необходима победа, добытая в упорной борьбе.

На старте второй половины «парусники» уступали со счетом 48:70. Победный 3-очковый бросок за 9 секунд до финальной сирены исполнил форвард Пол Джордж.

«Это была отчаянная победа. Нам нужен был такой матч, где мы продолжали бороться, цепляться, стараться и по итогу вышли победителями в важном противостоянии», – заявил Лю.

« » (9-10) поднялись на 10-е место Запада, «Уорриорз» (9-11) выпали из зоны плей-ин.