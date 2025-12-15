«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку

«Джаз» планируют строить команду вокруг форварда Лаури Маркканена.

Несмотря на активный интерес других клубов НБА , «Юта» твердо намерена оставить Лаури Маркканена . По информации инсайдера Майкла Скотто, «Джаз» не планируют обменивать финского форварда.

Клуб рассматривает Маркканена как ключевой элемент долгосрочной стратегии и намерен использовать свободное пространство под потолком зарплат для усиления состава вокруг 28-летнего игрока.

В текущем сезоне Маркканен сыграл 23 матча, набирая в среднем 27,6 очка (лучший показатель в карьере), 6,7 подбора и 2 передачи за 35 минут на паркете.

«Юта» занимает 12‑е место в Западной конференции с результатом 9-15.