«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку

«Джаз» планируют строить команду вокруг форварда Лаури Маркканена.

Несмотря на активный интерес других клубов НБА, «Юта» твердо намерена оставить Лаури Маркканена. По информации инсайдера Майкла Скотто, «Джаз» не планируют обменивать финского форварда.

Клуб рассматривает Маркканена как ключевой элемент долгосрочной стратегии и намерен использовать свободное пространство под потолком зарплат для усиления состава вокруг 28-летнего игрока.

В текущем сезоне Маркканен сыграл 23 матча, набирая в среднем 27,6 очка (лучший показатель в карьере), 6,7 подбора и 2 передачи за 35 минут на паркете.

«Юта» занимает 12‑е место в Западной конференции с результатом 9-15.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: YES Network
