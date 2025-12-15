0

Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»

Монте Моррис не поможет «Олимпиакосу» в матче против «Валенсии».

Новичок «Олимпиакоса» Монте Моррис не сможет дебютировать за клуб в матче 16-го тура Евролиги против «Валенсии», который состоится 16 декабря.

Главный тренер команды Георгиос Барцокас сообщил, что разыгрывающий приступит к тестированию физической готовности в среду 17 декабря. Только после этих тестов можно будет судить о его игровой форме.

 «Олимпиакос» подходит к матчу с «Валенсии» в ослабленном составе: помимо Морриса, из-за травм выбыли ключевые игроки Тайсон Уорд, Шакил Маккиссик, Кинан Эванс и Мустафа Фалль.

Пирейский клуб занимает 10-е место в Евролиге (8 побед, 6 поражений), но провел на одну игру меньше, чем большинство соперников.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
