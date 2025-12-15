0

«Даллас» намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона

По данным The Athletic, «Даллас» не планирует распродажи игроков.

По информации The Athletic, «Даллас» намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона. Эта позиция выглядит особенно значимой с учетом перспектив клуба на ближайщем драфте. У «Маверикс» до 2031 года остался лишь один собственный пик первого раунда – выбор на драфте‑2026.

В последнее время «Даллас» демонстрирует уверенную игру: 5 побед в 6 последних матчах. Как отмечают источники The Athletic, близкие к команде, существенно улучшить позиции в лотерее драфта клубу будет сложно. Причина – заметный разрыв в уровне таланта между составом «Маверикс» и аутсайдерами, занимающими нижние строчки в обеих конференциях.

При этом отмечается, что «Даллас» открыт к предложениям по опытным игрокам, включая форварда Энтони Дэвиса. Однако пойдут на обмен только при наличии действительно выгодных вариантов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
