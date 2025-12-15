По данным The Athletic, «Даллас» не планирует распродажи игроков.

По информации The Athletic, «Даллас » намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона. Эта позиция выглядит особенно значимой с учетом перспектив клуба на ближайщем драфте. У «Маверикс» до 2031 года остался лишь один собственный пик первого раунда – выбор на драфте‑2026.

В последнее время «Даллас» демонстрирует уверенную игру: 5 побед в 6 последних матчах. Как отмечают источники The Athletic, близкие к команде, существенно улучшить позиции в лотерее драфта клубу будет сложно. Причина – заметный разрыв в уровне таланта между составом «Маверикс» и аутсайдерами, занимающими нижние строчки в обеих конференциях.

При этом отмечается, что «Даллас» открыт к предложениям по опытным игрокам, включая форварда Энтони Дэвиса . Однако пойдут на обмен только при наличии действительно выгодных вариантов.