  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
1

«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения

Пол Пирс считает, что лучший игрок поколения – Стефен Карри, а не Леброн Джеймс.

Легенда «Бостона» Пол Пирс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри лучшим игроком своего поколения. Пирс подчеркнул, что Карри не только убедительно обыгрывал Леброна Джеймса в финалах НБА, но и стал единственным баскетболистом, получившим звание MVP единогласного.

«Сколько раз Карри обыгрывал Леброна в финалах? Он победил его три раза. При этом Стеф стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил.

Леброн не смог получить ни одного голоса в тот год. Никто не получал единогласного звания MVP в эпоху Джордана», – заявил Пирс.

Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
logoСтефен Карри
logoПол Пирс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше
сегодня, 05:39Видео
«Кто займет место Карри и Дюрэнта?» Нэйт Робинсон считает, что в ближайшие пять лет в НБА не будет американского MVP
вчера, 14:11
Леброн Джеймс: «Есть парни, которые стоят на твоем пути на вершину, Стеф Карри всегда был одним из них»
19 ноября, 11:25
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Автодор»
18 минут назадLive
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
51 минуту назад
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
сегодня, 14:01
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встречается с «Каршиякой»
1 минуту назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» играет с «Енисеем»
19 минут назадLive
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
35 минут назад
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
43 минуты назадФото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09