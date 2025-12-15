«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
Пол Пирс считает, что лучший игрок поколения – Стефен Карри, а не Леброн Джеймс.
Легенда «Бостона» Пол Пирс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри лучшим игроком своего поколения. Пирс подчеркнул, что Карри не только убедительно обыгрывал Леброна Джеймса в финалах НБА, но и стал единственным баскетболистом, получившим звание MVP единогласного.
«Сколько раз Карри обыгрывал Леброна в финалах? Он победил его три раза. При этом Стеф стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил.
Леброн не смог получить ни одного голоса в тот год. Никто не получал единогласного звания MVP в эпоху Джордана», – заявил Пирс.
Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
