«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения

Пол Пирс считает, что лучший игрок поколения – Стефен Карри, а не Леброн Джеймс.

Легенда «Бостона» Пол Пирс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт » Стефена Карри лучшим игроком своего поколения. Пирс подчеркнул, что Карри не только убедительно обыгрывал Леброна Джеймса в финалах НБА, но и стал единственным баскетболистом, получившим звание MVP единогласного.

«Сколько раз Карри обыгрывал Леброна в финалах? Он победил его три раза. При этом Стеф стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил.

Леброн не смог получить ни одного голоса в тот год. Никто не получал единогласного звания MVP в эпоху Джордана», – заявил Пирс.

Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше