Пол Джордж: «Не думал, что так быстро окажусь «списанным», но это придало мне мотивации»

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж отреагировал на мнения о том, что его карьера пошла на спад. В интервью Sixers Wire он напомнил о своих недавних достижениях и признался, что критика стала для него дополнительным стимулом к работе.

«До прихода в «Сиксерс» я провел один из самых эффективных сезонов в карьере. В тот год я участвовал в Матче всех звезд. Не думал, что так быстро окажусь «списанным», но я понимал: в этой лиге ценят то, что ты демонстрируешь сегодня – прошлые заслуги быстро уходят в прошлое.

Поэтому летом у меня появилась дополнительная мотивация – восстановиться и привести себя в порядок, а остальное пусть идет своим чередом», – поделился 35-летний баскетболист.

