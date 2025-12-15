Кайл Кузма о поражении от «Бруклина»: «Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая сама стремится проиграть»

Форвард «Милуоки» считает поражение от «Бруклина» самым провальным матчем сезона.

После разгромного поражения от «Бруклина » (82:127) форвард «Милуоки » Кайл Кузма назвал игру команды неудовлетворительной.

«Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая сама стремится проиграть. В этой лиге, если ты не готов, тебя быстро накажут», – заявил 30-летний баскетболист.

Это лишь четвертый случай в истории «Бакс», когда команда проигрывает с разницей в 45 и более очков. При этом это самое крупное поражение «Милуоки» с 31 декабря 2007 года – тогда команда тоже уступила «Детройту» с разницей в 45 очков.