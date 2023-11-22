Джеймс Харден: «В течение карьеры, вероятно, ко мне готовились больше, чем к любому защитнику в истории»
Последние 3 недели после перехода Джеймса Хардена главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю охарактеризовал как «постоянное общение».
«Абсолютно... каждый... день», – сказал Харден. Общение, направленное на то, чтобы ввести его в курс дела, как это делают тренеры с любым другим новым подопечным, и одновременно дать ему возможность поучаствовать в процессе, который Харден назвал «веселым», – пишет The L.A. Times.
«Клипперс» просто позволяют мне творчески подходить к работе, «читать» оборону соперника и их план на игру.
Я заслужил это уважение и доказал, что способен на многое. Против меня защищались многие игроки. Различные команды разрабатывали различные стратегии для игры в обороне – вероятно, ко мне готовились больше, чем к любому защитнику в истории», – заявил Харден.
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