Джеймс Харден: «В течение карьеры, вероятно, ко мне готовились больше, чем к любому защитнику в истории»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Последние 3 недели после перехода Джеймса Хардена главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю охарактеризовал как «постоянное общение».

«Абсолютно... каждый... день», – сказал Харден. Общение, направленное на то, чтобы ввести его в курс дела, как это делают тренеры с любым другим новым подопечным, и одновременно дать ему возможность поучаствовать в процессе, который Харден назвал «веселым», – пишет The L.A. Times.

«Клипперс» просто позволяют мне творчески подходить к работе, «читать» оборону соперника и их план на игру.

Я заслужил это уважение и доказал, что способен на многое. Против меня защищались многие игроки. Различные команды разрабатывали различные стратегии для игры в обороне – вероятно, ко мне готовились больше, чем к любому защитнику в истории», – заявил Харден.

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15 комментариев

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Никита Фартушной
Ответ mibX
Особо запомнилась стратегия, когда защитники демонстративно убирали руки за спины, чтобы этот "умелец" не заплетался своими руками и не шел пробивать очередные штрафные, которые спровоцировал сам. До сих пор штрафных бросков он забил больше, чем бросков с игры.
А мне запомнилось, как рубио от его степбэка сзади него защищался, а не спереди
+13
-2
+11
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xamer 9
Ответ mibX
Особо запомнилась стратегия, когда защитники демонстративно убирали руки за спины, чтобы этот "умелец" не заплетался своими руками и не шел пробивать очередные штрафные, которые спровоцировал сам. До сих пор штрафных бросков он забил больше, чем бросков с игры.
Обалдеть, и правда штрафных больше, чем бросков с игры. Хитрая борода
+9
-1
+8
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mibX
Особо запомнилась стратегия, когда защитники демонстративно убирали руки за спины, чтобы этот "умелец" не заплетался своими руками и не шел пробивать очередные штрафные, которые спровоцировал сам. До сих пор штрафных бросков он забил больше, чем бросков с игры.
+10
-4
+6
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Лужин
Говорит человек, ростер команды которого несколько лет собирался под защиту против Стефа.
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Тухель
Ответ mastadon
Это кстати забавно. Яннис считается деревом, ведь кроме прохода он ничего не умеет. Харден это гений, так он может в проходе заплести защитнику руки или может стэп бэк трёху с тройным шагом выкинуть. Очень разнообразно)
А еще может стать лидером по передачам в двух разных сезонах это добавляет разнообразия в атакующий потенциал игрока.
+3
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RayAllen20
… в истории стрипклубов
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ВладиславМартынов
Ответ Лужин
Говорит человек, ростер команды которого несколько лет собирался под защиту против Стефа.
один раз было "мы готовились против Дюрента, а его не было, поэтому проиграли"
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Лиллард унижатель!
Больше всего понравилась стратегия, когда Ютовцы просто вставали слева от него, давая спокойно ходить вправо. И он 3-20 выбрасывал https://www.youtube.com/watch?v=s8t52F9tTYg
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LBJ236
1 игру выиграл... начались понты неуместные
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erkin_312
Харден, ты гайку так и не выиграл, значить сам не показал свой класс важных решающих матчах, кажется под Стефа, Уэйду и Коби больше готовились, раз они выиграли кучу перстней
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