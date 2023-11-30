Тайрон Лю о 17 очках Хардена в 1-й четверти: «Джеймс хотел доказать вам, что он все еще Джеймс Харден. И что способен на подобное в абсолютно каждой игре»

Главный тренер « » поздравил команду с победой над « » (131:117) и отметил, что каждая игра должна быть такой же.

«Вот как это должно выглядеть, парни. Именно так. Теперь надо повторять это снова, снова и снова», – начал Лю.

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 17 очков за первую четверть (6 из 9 с игры, 4 из 5 из-за дуги).

«Думаю, Джеймс просто хотел доказать вам, что он Джеймс Харден. И что все еще способен на подобное в абсолютно каждой игре», – сказал Лю.

Харден завершил встречу с 26 очками, 6 передачами, 5 перехватами и 3 подборами (2 потери).