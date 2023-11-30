Тайрон Лю о 17 очках Хардена в 1-й четверти: «Джеймс хотел доказать вам, что он все еще Джеймс Харден. И что способен на подобное в абсолютно каждой игре»

Теги Тайрон Лю Клипперс Сакраменто НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поздравил команду с победой над «Сакраменто» (131:117) и отметил, что каждая игра должна быть такой же.

«Вот как это должно выглядеть, парни. Именно так. Теперь надо повторять это снова, снова и снова», – начал Лю.

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 17 очков за первую четверть (6 из 9 с игры, 4 из 5 из-за дуги).

«Думаю, Джеймс просто хотел доказать вам, что он Джеймс Харден. И что все еще способен на подобное в абсолютно каждой игре», – сказал Лю.

Харден завершил встречу с 26 очками, 6 передачами, 5 перехватами и 3 подборами (2 потери).

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7 комментариев
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Во второй половине вообще не обострял сам. Очень надеюсь, что дело только в том, что не было предсезонки и Борода наберет форму. Уж очень он сейчас аморфный.
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Ответ zetamol
Если он хочет доказать, что способен на подобное в абсолютно каждой игре, то и делать это придется в абсолютно каждой игре. А не раз в полгода по праздникам
Слушай , ну он теперь разыгрывающий , а не атакующий . Если он так будет много бросков на себя брать, там кавай и пиджи пустят пухляша на колбасу ) сложно показывать уровень , когда ты за игру 10 бросков берешь
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+3
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Если он хочет доказать, что способен на подобное в абсолютно каждой игре, то и делать это придется в абсолютно каждой игре. А не раз в полгода по праздникам
+3
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Лю ну кого ты обманываешь...
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