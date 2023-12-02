Александр Секулич о матче с УНИКСом: «Главный фактор победы? Характер»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич отметил, что команда нашла в себе внутренние силы, чтобы переломить ситуацию, отыграться с «-22» и одержать победу над (82:75).

«Игра длится не 20 минут, а 40. В первой половине у нас не получалось ничего. Нужно отдать должное сопернику, который очень качественно ограничил наши сильные стороны и, можно сказать, бил нас нашим же оружием – как минимум, очков 15-18 УНИКС набрал в первой половине после быстрых отрывов.

Но перед матчем было понимание, что скамейка у нас подлиннее. Мы надеялись, что это может сработать, так и получилось.

Сегодня получили два урока. Первый – как нельзя играть, особенно перед своими трибунами. А второй – поняли, как надо играть в оставшейся части сезона. Почет и уважение нашим ребятам, которые смогли совершить такой камбэк против команды уровня Евролиги.

Главный фактор победы? Характер. После кошмарной первой половины можно было совсем рассыпаться, но ребята нашли в себе силы, прежде всего внутренние, чтобы переломить ситуацию», – сказал Секулич.