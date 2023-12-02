Тревор Ариза об отношении к Дуайту Ховарду: «Он слишком много придуривался. Это не ассоциируется с величием»

Теги Мэджик Джонсон Тревор Ариза Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза объяснил почему, как он считает, его экс-одноклубник Дуайт Ховард не получил в лиге того признания, которое заслужил своей игрой.

«Наверное, все потому, что он вел себя эксцентрично и нелепо. На мой взгляд, он слишком много придуривался.

В представлении людей подобный тип личности не ассоциируется с величием. Дуайту нравится улыбаться, он любит смеяться и ладить с окружающими. Но улыбаться и быть убийцей… Не знаю. Единственный человек, которому удалось совместить это – Мэджик», – заявил Ариза.

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10 комментариев
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Ответ Stan91_AVS
Тоже не понимаю до конца где Ховард свернул не там, вроде суперзвезда и бац лавочник
То, что лавочник это как раз обычное дело: травмы, утрата атлетизма, изменение игры.
А вот то, что его прайм в Орландо все забыли, это зря.
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Ответ Jerry Rodrogha
То, что лавочник это как раз обычное дело: травмы, утрата атлетизма, изменение игры. А вот то, что его прайм в Орландо все забыли, это зря.
Годы в проведенные в Орландо были фантастическими для Ховарда и лиги в целом
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Да херня это все. Причем тут улыбки вообще.
После Мэджик он и посыпался, и игра стала меняться, а он перестроиться не смог (ну а кто бы смог из классических больших?). Улыбался бы он при этом или нет - разницы никакой.

Сколько там еще постов про Аризу на подходе? )
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Чем Карри не дотягивает до улыбающегося убийцы?
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Ответ Stan91_AVS
Тоже не понимаю до конца где Ховард свернул не там, вроде суперзвезда и бац лавочник
Ровно тогда, когда получил травму спины. Его игра была завязана на чистой физухе.
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Ответ copti_san
Чем Карри не дотягивает до улыбающегося убийцы?
Капа мешает
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Тоже не понимаю до конца где Ховард свернул не там, вроде суперзвезда и бац лавочник
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Ответ Stan91_AVS
Тоже не понимаю до конца где Ховард свернул не там, вроде суперзвезда и бац лавочник
как это бац, он 8 последних сезонов на МВЗ не попадал, травмы и т.д.
на банку позвали в ЛАЛ когда ему было 34, в походе за кольцом это норм.
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Дело не в улыбке, а в его гействе походу было
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