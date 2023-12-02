Чемпион НБА 2009 года объяснил почему, как он считает, его экс-одноклубник не получил в лиге того признания, которое заслужил своей игрой.

«Наверное, все потому, что он вел себя эксцентрично и нелепо. На мой взгляд, он слишком много придуривался.

В представлении людей подобный тип личности не ассоциируется с величием. Дуайту нравится улыбаться, он любит смеяться и ладить с окружающими. Но улыбаться и быть убийцей… Не знаю. Единственный человек, которому удалось совместить это – », – заявил Ариза.