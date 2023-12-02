Тревор Ариза об отношении к Дуайту Ховарду: «Он слишком много придуривался. Это не ассоциируется с величием»
Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза объяснил почему, как он считает, его экс-одноклубник Дуайт Ховард не получил в лиге того признания, которое заслужил своей игрой.
«Наверное, все потому, что он вел себя эксцентрично и нелепо. На мой взгляд, он слишком много придуривался.
В представлении людей подобный тип личности не ассоциируется с величием. Дуайту нравится улыбаться, он любит смеяться и ладить с окружающими. Но улыбаться и быть убийцей… Не знаю. Единственный человек, которому удалось совместить это – Мэджик», – заявил Ариза.
А вот то, что его прайм в Орландо все забыли, это зря.
После Мэджик он и посыпался, и игра стала меняться, а он перестроиться не смог (ну а кто бы смог из классических больших?). Улыбался бы он при этом или нет - разницы никакой.
Сколько там еще постов про Аризу на подходе? )
на банку позвали в ЛАЛ когда ему было 34, в походе за кольцом это норм.