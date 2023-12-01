Тревор Ариза: «Не думаю, что Лиллард хотел покинуть «Портленд». Дэйм из тех, кто остается верен до конца»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа.

Ариза считает, что разыгрывающий не хотел покидать «Портленд» в минувшее межсезонье.

«Не думаю, что он хотел переезжать. Дэйм – один из тех людей, которые остаются верны до конца. В этом нет ничего плохого. Он заработал себе на жизнь. Раскрылся как личность. Дэйм добился в « » того, что не покорилось очень многим», – заявил Ариза.

Лиллард в результате 3-сторонней сделки в сентябре покинул «Портленд» и перешел в «Милуоки». «Блэйзерс» выбрали его под 6-м номером на драфте-2012, Лиллард провел 11 сезонов за организацию.