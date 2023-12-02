Тревор Ариза: «Кобе – величайший игрок всех времен, 1А. Леброн – 1Б»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Тревор Ариза НБА Шэннон Шарп Баскетбол

Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза заявил, что считает Кобе Брайанта величайшим игроком НБА, предпочитая легенду «Лейкерс» Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

Ариза сказал об этом в интервью Шэннону Шарпу.

Ариза: Для меня Кобе величайший игрок всех времен.

Шарп: Вау! Ставишь его выше Майка?

Ариза: Да, он мой любимый игрок... Майк совсем другой, он сам по себе, но если вас интересует мое мнение, то Кобе – лучший игрок всех времен.

Шарп: Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА...

Ариза: 1Б. Кобе – 1А (улыбается). 1Б

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10 комментариев
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Ответ Иван Лапин
бредятина, кобя даже не в топ 10
Как определили? Статистикой или личными предпочтениями? Что из этого объективно? Я баскетбол начал смотреть с 2003 и для меня тоже лучший кобе, никто ж не претендует на вселенскую объективность
+7
-3
+4
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уважение Тревору от фаната Кобе. Mamba Forever
+6
-4
+2
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Не зря многие из партнеров Аризы говорили, что он, мягко говоря, странный.
+8
-7
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улыбается
0
0
0
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бредятина, кобя даже не в топ 10
+6
-6
0
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