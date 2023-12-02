Чемпион НБА 2009 года заявил, что считает величайшим игроком НБА, предпочитая легенду « » и Леброну Джеймсу.

Ариза сказал об этом в интервью Шэннону Шарпу.

Ариза: Для меня Кобе величайший игрок всех времен.

Шарп: Вау! Ставишь его выше Майка?

Ариза: Да, он мой любимый игрок... Майк совсем другой, он сам по себе, но если вас интересует мое мнение, то Кобе – лучший игрок всех времен.

Шарп: – самый возрастной игрок НБА...

Ариза: 1Б. Кобе – 1А (улыбается). 1Б