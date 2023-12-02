Тревор Ариза: «Кобе – величайший игрок всех времен, 1А. Леброн – 1Б»
Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза заявил, что считает Кобе Брайанта величайшим игроком НБА, предпочитая легенду «Лейкерс» Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.
Ариза сказал об этом в интервью Шэннону Шарпу.
Ариза: Для меня Кобе величайший игрок всех времен.
Шарп: Вау! Ставишь его выше Майка?
Ариза: Да, он мой любимый игрок... Майк совсем другой, он сам по себе, но если вас интересует мое мнение, то Кобе – лучший игрок всех времен.
Шарп: Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА...
Ариза: 1Б. Кобе – 1А (улыбается). 1Б