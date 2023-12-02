Тревор Ариза: «Энтони Эдвардс – лучший игрок НБА на данный момент»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза крайне высоко оценивает навыки атакующего защитника «Миннесоты» .

«Йокич – в списке сильнейших. Но я чувствую, что Энтони Эдвардс – лучший игрок НБА на данный момент. Я в восторге от него. Эдвардс мой любимый игрок в лиге сейчас», – сказал Ариза Шэннону Шарпу и добавил, что любит Эдвардса так же, как Шарп симпатизирует Леброну Джеймсу.

В 17 матчах регулярки-2023/24 Эдвардс набирает в среднем 26,2 очка, 5,9 подбора и 5 передач при 46,4% реализации с игры и 37,7% из-за дуги.