Тревор Ариза: «Энтони Эдвардс – лучший игрок НБА на данный момент»

Теги Миннесота Тревор Ариза НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА Тревор Ариза крайне высоко оценивает навыки атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса.

«Йокич – в списке сильнейших. Но я чувствую, что Энтони Эдвардс – лучший игрок НБА на данный момент. Я в восторге от него. Эдвардс мой любимый игрок в лиге сейчас», – сказал Ариза Шэннону Шарпу и добавил, что любит Эдвардса так же, как Шарп симпатизирует Леброну Джеймсу.

В 17 матчах регулярки-2023/24 Эдвардс набирает в среднем 26,2 очка, 5,9 подбора и 5 передач при 46,4% реализации с игры и 37,7% из-за дуги.

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3 комментария
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Да вы достали уже! Эдвардс хорош, но Йокич на другом уровне. Для меня он уже сейчас вошел в пантеон великих центровых. Никола играет на космическом уровне за счет мозга. Это нужно ценить. Его черные братья всегда принизить пытаются из-за цвета кожи. Вот где расизм искать надо… Эмбиду МВП дали, хотя Йокич реально сильнее был..
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да даже халибертон сейчас лучше смотрится
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Халлибертон решительно не согласен с Аризой
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