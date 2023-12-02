«Оклахома» и Давис Бертанс договорились о пересмотре нескольких пунктов контракта
«Оклахома» и форвард Давис Бертанс договорились о пересмотре нескольких пунктов контракта.
В частности, был удален пункт, предусматривающий гарантию в размере 16 миллионов долларов на следующий сезон, если Бертанс примет участие в 75% матчей нынешнего чемпионата.
При этом гарантированная зарплата 31-летнего Бертанса в следующем сезоне НБА увеличилась с 5 миллионов долларов до 5,25 миллиона.
Из 18 матчей «Тандер» в текущем регулярном чемпионате латыш принял участие в пяти.
Бертанс ранее заключил 5-летнее соглашение на 80 миллионов долларов (с «Вашингтоном»), которое вступило в силу в 2020 году.