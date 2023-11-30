Полиция города Ньюпорт-Бич официально объявила о начале расследования в отношении Джоша Гидди

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Полиция города Ньюпорт-Бич официально объявила, что начала расследование в отношении разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди.

«Департаменту полиции Ньюпорт-Бич известно, что в Интернете распространяется информация о предполагаемых отношениях между профессиональным баскетболистом Джошем Гидди и несовершеннолетней девушкой. Департамент полиции Ньюпорт-Бич активно ищет дополнительную информацию, связанную с этими обвинениями, и ищет все версии и доказательства, чтобы выяснить обстоятельства дела.

Департамент полиции Ньюпорт-Бич стремится обеспечить справедливый и тщательный процесс расследования, сохраняя при этом конфиденциальность и достоинство всех вовлеченных лиц. На данный момент детективы продолжают активное расследование», – говорится в заявлении.

Всех обладающих дополнительной информацией попросили связаться с детективом К. Картером. По информации TMZ, семья девушки отказывается сотрудничать с полицией.

Дальнейшие обновления по ситуации будут опубликованы в соцсетях департамента.

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1 комментарий
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Holo Dilnick
О, я отлично погружён в их правозащитную культуру. Много раз видел в кино, что просто развешивают постеры типа "WANTED: JOSH GIDDEY - DEAD OR ALIVE - $10,000", и справедливость свершается. 💪
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