Полиция города Ньюпорт-Бич официально объявила о начале расследования в отношении Джоша Гидди

Полиция города Ньюпорт-Бич официально объявила, что начала расследование в отношении разыгрывающего «Оклахомы» .

«Департаменту полиции Ньюпорт-Бич известно, что в Интернете распространяется информация о предполагаемых отношениях между профессиональным баскетболистом Джошем Гидди и несовершеннолетней девушкой. Департамент полиции Ньюпорт-Бич активно ищет дополнительную информацию, связанную с этими обвинениями, и ищет все версии и доказательства, чтобы выяснить обстоятельства дела.

Департамент полиции Ньюпорт-Бич стремится обеспечить справедливый и тщательный процесс расследования, сохраняя при этом конфиденциальность и достоинство всех вовлеченных лиц. На данный момент детективы продолжают активное расследование», – говорится в заявлении.

Всех обладающих дополнительной информацией попросили связаться с детективом К. Картером. По информации TMZ, семья девушки отказывается сотрудничать с полицией.

Дальнейшие обновления по ситуации будут опубликованы в соцсетях департамента.