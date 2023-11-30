«Оклахома» может обменять Василие Мицича и Дависа Бертанса

Теги возможные переходы НБА Оклахома-Сити Давис Бертанс Василие Мицич Баскетбол

«Оклахома» может рассмотреть варианты обмена двух ветеранов, получающих ограниченное количество игрового времени, Василие Мицича и Дависа Бертанса, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Бертанс, 31-летний латвийский форвард, оказался мало задействован в ротации, что делает его потенциальным кандидатом на обмен.

29-летний сербский разыгрывающий Мицич, двукратный чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех», уступил место в ротации новичку Кейсону Уоллесу.

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15 комментариев
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Ответ кандид
На пики!
Точеные?
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Вот это поорот!
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Еще и Покушевски можно добавить
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Бертанс с пиками за Аннуноби, а Мицич с пиками на Карузо. Получится самый глубокий в Лиге ростер с защитой и трешками. Правда распределение минут будет проблемой при такой глубине годных игроков, но в принципе травмы, отдых, минуты у всех будут.
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Олени реально,брать мвп Евролиги и одного из лучших игроков Европы и не давать ему играть-это мега сильно . Не поддается никакойлогике,из той же серии,что и Спанулиса условного брали тогда,а теперь не давая играть они хотят этого топа обменять))) При этом журналисты его в 29 лет приписали к ветеранам)
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Ответ Evgeniy 72
Нет, у Бертанса 17 млн в этом году и опция игрока на 16 мультов в следующем. Контракт плохой в этом сезоне, в следующем как истекающий будет лучше, но всё равно плохой. Но Прести такие обстоятельства легко может компенсировать пиками.
В след году гарантированы только 5 миллионов.чтобы были полные 16 миллионов,надо в этом сезоне сыграть в >75% матчей
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Ответ КристапсПорзингис
В след году гарантированы только 5 миллионов.чтобы были полные 16 миллионов,надо в этом сезоне сыграть в >75% матчей
Ты прав, я ошибался. Ну тогда контракт Бертанса очень даже неплохой актив, и само собой 75% матчей ему не позволят сыграть.
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Ответ 6LACK
Или Бертанс, Мицич и пики за Лавина или Митчелла)
Ну Прести не идиот же, чтобы брать Лавина, он даже в лучшей форме не подходит под ведущих игроков Оклы. Митчелл не продаётся, так что и примерять незачем. Проскальзывало, что Кавс готовы продать Джаррет Аллена, но тут нужен трёхсторонний обмен, так как Бертанс и нафиг не нужен Кавс. Но такие сделки слишком сложные, офис Кавс вообще не умеет в трёхсторонние трейды. Хотя защитный центр типо Аллена был бы очень полезен в ротации Оклы.
А про Аннуноби как раз писали, что его готовы менять, ибо удержать его Рэпторс не смогут. Карузо как и абсолютно любой игрок Чикаго сейчас доступен для обмена, если докинуть пики. При этом Карузо единственный из Чикаго, кто подходит Окле как влитой и по деньгам, и по скиллам.
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На пики!
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Ответ Jedef
Бертанса точно нужно менять: зп 17 млн, для второго по зп в команде для такой роли в ротации - Перебор. А вот 7.7 млн для Мицича (5 в команде) лучше бы оставить в ростере.
Вроде как у Бертанса , гарантированные только 5 мультов.чтобы выйти на 17 миллионов,нужно сыграть 75% матчей в сезоне.поэтому его и мурыжать даже в мусорное время
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Ответ КристапсПорзингис
Вроде как у Бертанса , гарантированные только 5 мультов.чтобы выйти на 17 миллионов,нужно сыграть 75% матчей в сезоне.поэтому его и мурыжать даже в мусорное время
Нет, у Бертанса 17 млн в этом году и опция игрока на 16 мультов в следующем. Контракт плохой в этом сезоне, в следующем как истекающий будет лучше, но всё равно плохой. Но Прести такие обстоятельства легко может компенсировать пиками.
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Ответ Evgeniy 72
Бертанс с пиками за Аннуноби, а Мицич с пиками на Карузо. Получится самый глубокий в Лиге ростер с защитой и трешками. Правда распределение минут будет проблемой при такой глубине годных игроков, но в принципе травмы, отдых, минуты у всех будут.
Или Бертанс, Мицич и пики за Лавина или Митчелла)
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