«Оклахома» может обменять Василие Мицича и Дависа Бертанса
«Оклахома» может рассмотреть варианты обмена двух ветеранов, получающих ограниченное количество игрового времени, Василие Мицича и Дависа Бертанса, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Бертанс, 31-летний латвийский форвард, оказался мало задействован в ротации, что делает его потенциальным кандидатом на обмен.
29-летний сербский разыгрывающий Мицич, двукратный чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех», уступил место в ротации новичку Кейсону Уоллесу.
А про Аннуноби как раз писали, что его готовы менять, ибо удержать его Рэпторс не смогут. Карузо как и абсолютно любой игрок Чикаго сейчас доступен для обмена, если докинуть пики. При этом Карузо единственный из Чикаго, кто подходит Окле как влитой и по деньгам, и по скиллам.