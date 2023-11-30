«Оклахома» может обменять Василие Мицича и Дависа Бертанса

«Оклахома» может рассмотреть варианты обмена двух ветеранов, получающих ограниченное количество игрового времени, и , сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Бертанс, 31-летний латвийский форвард, оказался мало задействован в ротации, что делает его потенциальным кандидатом на обмен.

29-летний сербский разыгрывающий Мицич, двукратный чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех», уступил место в ротации новичку Кейсону Уоллесу.