Леброн Джеймс: «Пока не представляю, на каком этапе находится наша команда»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему пока сложно оценивать перспективы обновленной команды.

В четверг калифорнийцы уступили «Оклахоме» со счетом 110:133. Они провели встречу без травмированных Кэма Реддиша (пах), Руи Хатимуры (перелом носа), Джексона Хэйса (локоть), Джарреда Вандербилта (пятка) и Гэйб Винсента (коленный сустав).

«Пока не представляю, на каком этапе находится наша команда. Мы пока не можем собрать полноценный состав. Знаю только, на что некоторые из нас способны индивидуально», – заявил Джеймс.

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18 комментариев
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Из травмированных паха Рэддиша, носа Хатимуры, локтя Хэйса, пятки Вандербилта и колена Винсента можно крепкого ролевика собрать
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Не хочу сравнивать, но этот комментарий Джеймса очень напоминает стиль Льюиса Хэлмитона последних нескольких лет :)
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Ответ Ed Monix
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Снова много минусов. Ладно уж, удаляй свой комментарий
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Прикол в том, что в матче с Хьюстоном могут вернуться сразу и Реддиш, и Хачимура, и Хейс, и, самое главное, Вандербилт.Остается еще Винсент. Короче разом заходят почти пол состава - и в таких реалиях ЛАЛ еще умудряются где-то кого-то выигрывать... Непруха конечно лютая
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Ответ hodor 12
Все просто, Леброн. Этап называется, не попадание в плэй офф.
Не рановато ли этот этам уже определили? Сыграла команда 20 матчей, баланс 11-9, от 4 места 3 поражения всего, травмированные вернулись, если все предпосылки к тому что игра наладится у команды. Или прошлый сезон и итог после 2-10 ничему не научил?
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Пока что команда уровня плей-ин, если соберутся все игроки, то даже на 6 место могут заскочить
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Комментарий удален пользователем
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Твоя команда находится на стадии "Дай дорогу молодым".
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С утра пафосно кричат про 25-летие сайта, целый день принимают поздравлялки и всё такое, но лучше бы вместо всего этого взяли в свой штат психиатра. Хуже точно не будет. Мне кажется юзеру Ed Monix он необходим как никогда. Его Лейкерсы разгромлены сегодня и бедняга просто не находит себе места. Примите меры, а то жаль же пацана, совсем пропадёт так.
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Ответ sanya_xl
Пока что команда уровня плей-ин, если соберутся все игроки, то даже на 6 место могут заскочить
Действительно, команда из ростера в 7 игроков, где в старте приходится выходить Максу Кристи - команда уровня ПИ, надо же...
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