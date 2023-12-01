Лидер « » признался, что ему пока сложно оценивать перспективы обновленной команды.

В четверг калифорнийцы уступили «Оклахоме» со счетом 110:133. Они провели встречу без травмированных Кэма Реддиша (пах), Руи Хатимуры (перелом носа), Джексона Хэйса (локоть), Джарреда Вандербилта (пятка) и Гэйб Винсента (коленный сустав).

«Пока не представляю, на каком этапе находится наша команда. Мы пока не можем собрать полноценный состав. Знаю только, на что некоторые из нас способны индивидуально», – заявил Джеймс.