Агент разыгрывающего «Оклахомы» был уволен после комментария в соцсети.

Как пишет журналист Итан Страусс, Дэниел Молдован, один из агентов Гидди, был уволен крупным агентством Octagon после реакции на пост Black Lives Matter в социальных сетях.

После начала вооруженного конфликта 7 октября между Израилем и ХАМАС чикагское отделение организации Black Lives Matter разместило фотографию параплана с надписью «Я поддерживаю Палестину».

Агент отреагировал на своей странице: «Через 72 часа после того, как террористы на параплане влетели на музыкальный фестиваль и убили 260 молодых людей. Вот как BLM решили символизировать то, что они поддерживают. ## ### (к черту) BLM и всех, кто на их стороне».

Агентство подтвердило увольнение Молдована: «Octagon стало известно, что Дэниел Молдован сделал противоречивые, пренебрежительные и едкие замечания, которые не отражают наши ценности и то, за что мы выступаем».