Агент Джоша Гидди был уволен за пост «## ### Black Lives Matter и всех, кто на их стороне». Организация поддержала Палестину после 7 октября

Теги происшествия светская хроника НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Агент разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди был уволен после комментария в соцсети.

Как пишет журналист Итан Страусс, Дэниел Молдован, один из агентов Гидди, был уволен крупным агентством Octagon после реакции на пост Black Lives Matter в социальных сетях.

После начала вооруженного конфликта 7 октября между Израилем и ХАМАС чикагское отделение организации Black Lives Matter разместило фотографию параплана с надписью «Я поддерживаю Палестину».

Агент отреагировал на своей странице: «Через 72 часа после того, как террористы на параплане влетели на музыкальный фестиваль и убили 260 молодых людей. Вот как BLM решили символизировать то, что они поддерживают. ## ### (к черту) BLM и всех, кто на их стороне».

Агентство подтвердило увольнение Молдована: «Octagon стало известно, что Дэниел Молдован сделал противоречивые, пренебрежительные и едкие замечания, которые не отражают наши ценности и то, за что мы выступаем».

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7 комментариев
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Чернокожие террористы из БЛМ поддержали террористов из Палестины. И почему я нисколько не удивлен этому
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Ответ Донован хозяин НБА
Чернокожие террористы из БЛМ поддержали террористов из Палестины. И почему я нисколько не удивлен этому
Они выразили поддержку народу Палестины, ни слова про Хамас. И почему никто не удивлён, что спортсовские сионисты снова всё переврали
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Я желаю народу Израиля вернуть всех своих заложников и освободить народ Палестины от террористов Хамаса
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-6
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## ### всю эту историю, но у Гидди просто ######## выходит конец календарного года. Не позавидуешь, #####, парню, а ведь игрок хороший и у Оклахомы сейчас подъём. Короче, один ###### кругом, никакого позитива.
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Агент молодец. Агентство козлы.
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Ответ кандид
## ### всю эту историю, но у Гидди просто ######## выходит конец календарного года. Не позавидуешь, #####, парню, а ведь игрок хороший и у Оклахомы сейчас подъём. Короче, один ###### кругом, никакого позитива.
Ну это то ему абсолютно пофиг. Он клиент агентской организации. Заморочки одного из работников организации его не касаются
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Ответ hodor 12
Я желаю народу Израиля вернуть всех своих заложников и освободить народ Палестины от террористов Хамаса
Хорошее пожелание от нейтральной стороны. Гела, любит Маккаби Тель-Авив
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