Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с «Самарой» и другие матчи
В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с «Самарой».
Женщины
Премьер-лига
МБА – Енисей
16 ноября. 16:00
Нефтяник – Динамо Москва
16 ноября. 16:00
Надежда – Спарта энд К
16 ноября. 17:00
Самара – УГМК
16 ноября. 18:00
Динамо Курск – Ника
16 ноября. 19:00
Положение команд: Динамо Курск – 6-0, МБА – 6-1, Надежда – 5-1, УГМК – 4-1, Енисей – 4-3, Ника – 3-3, Самара – 2-5, Спарта энд К – 1-4, Нефтяник – 1-5, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
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