Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с «Самарой» и другие матчи

В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с « ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

МБА –



16 ноября. 16:00

Нефтяник – Динамо Москва



16 ноября. 16:00

Надежда – энд К



16 ноября. 17:00

Самара – УГМК



16 ноября. 18:00

Динамо Курск – Ника



16 ноября. 19:00

Положение команд: – 6-0, МБА – 6-1, Надежда – 5-1, УГМК – 4-1, Енисей – 4-3, – 3-3, Самара – 2-5, Спарта энд К – 1-4, Нефтяник – 1-5, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее