Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с «Самарой» и другие матчи

Теги результаты Спарта энд К жен Динамо Москва жен УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Нефтяник жен Баскетбол

В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

МБА примет «Енисей», УГМК в гостях сыграет с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

МБА – Енисей

16 ноября. 16:00

Нефтяник – Динамо Москва

16 ноября. 16:00

Надежда – Спарта энд К

16 ноября. 17:00

Самара – УГМК

16 ноября. 18:00

Динамо Курск – Ника

16 ноября. 19:00

Положение команд: Динамо Курск – 6-0, МБА – 6-1, Надежда – 5-1, УГМК – 4-1, Енисей – 4-3, Ника – 3-3, Самара – 2-5, Спарта энд К – 1-4, Нефтяник – 1-5, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий