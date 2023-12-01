Билл Симмонс: «Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Билл Симмонс Эндрю Уиггинс Паскаль Сиакам Джонатан Куминга Баскетбол

Эксперт Билл Симмонс в эфире своего подкаста предложил «Торонто» обменять Паскаля Сиакама в «Голден Стэйт» за Эндрю Уиггинса и Джонатана Кумингу.

«Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?

Уиггинс. Ужасный сезон. Пропал на 8 недель в прошлом году – мы до сих пор не знаем, что там произошло, – и подошел к сезону не в форме. Провалил первый месяц, во многом помешав «Уорриорз». Разучился подбирать мяч, но только что наконец провел первую хорошую игру. А он же канадец.

Куминга. Третий сезон уже. К этому моменту надо понимать, есть ли у тебя шанс вырасти во что-то стоящее. Ему явно нужна новая команда.

На месте «Уорриорз» я бы присмотрелся к Сиакаму. Побольше габаритов, команда немного встряхнется. С Уиггинсом попрощаются. Спасибо, Уиггинс, за финал-2022, но теперь будешь в Канаде бегать. Удачи. С Кумингой такая же ситуация.

Мне нравится этот вариант. Куминга же еще из Конго. Масаи [Уджири], там, и все такое. Просто обмен действительно логичен со всех точек зрения. 2 за 1, «Торонто», может, немного преобразится. Может, у них получится Уиггинса вернуть к жизни. Таков мой план», – поделился Симмонс.

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17 комментариев
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Как кто? Уджири
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Может ещё Янниса за Подземски и Шарича?
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Ответ Abdulla
Может ещё Янниса за Подземски и Шарича?
У Сиакама контракт заканчивается в этом сезоне. И у него давние неполадки с клубом. Так что его цена на рынке под сомнением.
+7
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+6
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Про Торонто Симмонс хорошо расписал, тут не поспоришь, но как быть с Голден Стейт? Сиакам не американец, да и Данливи вроде не из Камеруна
+5
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Тогда уж лучше Ануноби
+3
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Ага...и будут иметь 4х одноплановых игроков. Уиггинс, Куминга, Барнс, Ануноби
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А каким образом канадо-нигериец Уджири связан с "Конго
там и все-такое"? Симмонс еще сказал бы, что Торонто вместо одного негра получит двух.
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Торонто отдает своего лучшего игрока за то чтобы попытаться Уиггинса вернуть к жизни и узнать есть ли у Куминги шанс вырасти во что-то стоящее. Ммм, какой классный обмен для Репторс
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Ответ Abdulla
Может ещё Янниса за Подземски и Шарича?
😁
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Ответ noke
У Сиакама контракт заканчивается в этом сезоне. И у него давние неполадки с клубом. Так что его цена на рынке под сомнением.
Да я так, шучу ) Может и неплохой вариант для двух клубов, так как Уиггинс - это не провал. Человек последние несколько лет играет, как настоящий профи. Нытья нет, всё на пользу клубу.
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Вашики уже возвращают к жизни Пула.((
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Жирно
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Проблема в том, что Сиакам требует себе супермакс.
ГСВ на это не пойдёт. Поэтому получается обмен на недовольного игрока и расставание с ним по окончанию сезона.
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Гсв команда в которой похоронят любой талант!
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Ответ Andraey
Проблема в том, что Сиакам требует себе супермакс. ГСВ на это не пойдёт. Поэтому получается обмен на недовольного игрока и расставание с ним по окончанию сезона.
Ну СЭТ ещё никто не отменял. Как договорятся уж, если вообщ дело дойдет)
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