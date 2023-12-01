Билл Симмонс: «Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?»

Эксперт Билл Симмонс в эфире своего подкаста предложил «Торонто» обменять в « » за и .

«Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?

Уиггинс. Ужасный сезон. Пропал на 8 недель в прошлом году – мы до сих пор не знаем, что там произошло, – и подошел к сезону не в форме. Провалил первый месяц, во многом помешав «Уорриорз». Разучился подбирать мяч, но только что наконец провел первую хорошую игру. А он же канадец.

Куминга. Третий сезон уже. К этому моменту надо понимать, есть ли у тебя шанс вырасти во что-то стоящее. Ему явно нужна новая команда.

На месте «Уорриорз» я бы присмотрелся к Сиакаму. Побольше габаритов, команда немного встряхнется. С Уиггинсом попрощаются. Спасибо, Уиггинс, за финал-2022, но теперь будешь в Канаде бегать. Удачи. С Кумингой такая же ситуация.

Мне нравится этот вариант. Куминга же еще из Конго. Масаи [Уджири], там, и все такое. Просто обмен действительно логичен со всех точек зрения. 2 за 1, « », может, немного преобразится. Может, у них получится Уиггинса вернуть к жизни. Таков мой план», – поделился Симмонс.