Билл Симмонс: «Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?»
Эксперт Билл Симмонс в эфире своего подкаста предложил «Торонто» обменять Паскаля Сиакама в «Голден Стэйт» за Эндрю Уиггинса и Джонатана Кумингу.
«Уиггинс и Куминга за Сиакама. Кто от такого откажется?
Уиггинс. Ужасный сезон. Пропал на 8 недель в прошлом году – мы до сих пор не знаем, что там произошло, – и подошел к сезону не в форме. Провалил первый месяц, во многом помешав «Уорриорз». Разучился подбирать мяч, но только что наконец провел первую хорошую игру. А он же канадец.
Куминга. Третий сезон уже. К этому моменту надо понимать, есть ли у тебя шанс вырасти во что-то стоящее. Ему явно нужна новая команда.
На месте «Уорриорз» я бы присмотрелся к Сиакаму. Побольше габаритов, команда немного встряхнется. С Уиггинсом попрощаются. Спасибо, Уиггинс, за финал-2022, но теперь будешь в Канаде бегать. Удачи. С Кумингой такая же ситуация.
Мне нравится этот вариант. Куминга же еще из Конго. Масаи [Уджири], там, и все такое. Просто обмен действительно логичен со всех точек зрения. 2 за 1, «Торонто», может, немного преобразится. Может, у них получится Уиггинса вернуть к жизни. Таков мой план», – поделился Симмонс.
там и все-такое"? Симмонс еще сказал бы, что Торонто вместо одного негра получит двух.
ГСВ на это не пойдёт. Поэтому получается обмен на недовольного игрока и расставание с ним по окончанию сезона.