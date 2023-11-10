Билл Симмонс: «Вы можете представить Шенгюна в «Оклахоме»? Они обменяли пик перед драфтом. Это буквально идеальная связка для Холмгрена»

Теги Хьюстон НБА Оклахома-Сити Билл Симмонс Алперен Шенгюн Чет Холмгрен Баскетбол

По мнению эксперта Билла Симмонса, «Оклахома» упустила центрового Алперена Шенгюна, обменяв 16-й номер драфта 2021 года в «Хьюстон».

«Одна из замечательных вещей: все было в руках у ОКС. Они обменяли выбор. Они обменяли его в «Хьюстон» в рамках одной из тех сделок по переходу активов туда и сюда. А этот парень – самый что ни на есть игрок «Оклахомы» [по стилю].

Вы можете представить его в «Тандер»? Они могли бы запросто поставить его и Чета рядом друг с другом в этой безумно странной команде, за которой я так люблю наблюдать. Боже мой. Это буквально идеальный партнер по команде, чтобы поставить его рядом с Четом», – сказал Симмонс.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий