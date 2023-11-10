Билл Симмонс: «Вы можете представить Шенгюна в «Оклахоме»? Они обменяли пик перед драфтом. Это буквально идеальная связка для Холмгрена»

По мнению эксперта , «Оклахома» упустила центрового , обменяв 16-й номер драфта 2021 года в « ».

«Одна из замечательных вещей: все было в руках у ОКС. Они обменяли выбор. Они обменяли его в «Хьюстон» в рамках одной из тех сделок по переходу активов туда и сюда. А этот парень – самый что ни на есть игрок «Оклахомы» [по стилю].

Вы можете представить его в «Тандер»? Они могли бы запросто поставить его и рядом друг с другом в этой безумно странной команде, за которой я так люблю наблюдать. Боже мой. Это буквально идеальный партнер по команде, чтобы поставить его рядом с Четом», – сказал Симмонс.