Билл Симмонс: «НБА потратила время/энергию/деньги/ресурсы, запуская внутрисезонный турнир, а затем назвала его «Внутрисезонный турнир НБА»

Теги НБА Билл Симмонс Внутри Баскетбол

Известный эксперт Билл Симмонс посмеялся над названием «Внутрисезонный турнир НБА».

«Забавно, что НБА потратила все это время/энергию/деньги/ресурсы, запуская внутрисезонный турнир, а затем назвала его «Внутрисезонный турнир НБА».

Это название, должно быть, чудом обошло идею, занявшую второе место – «Куча матчей, разбитых на группы из 5 команд», – написал Симмонс на своей странице в соцсети X.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз

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7 комментариев

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Timur Gabdullin
Ну а как его сейчас назвать? Если Лейкерс его возьмут а потом Леброн отвалит на пенсию то переименуют в его честь. А так привязать какую-то легенду прошлого к этому турниру сложно, можно было разве что в честь кого-нибудь из функционеров назвать.
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володька трынкин
- А знаешь, как они называют четвертифунтовый с сыром?
- Они что, не называют его четвертифунтовый с сыром?
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Van
Когда игроки открыто заявляют, что не понимают сути турнира, а от паркета у всех вытекают глаза, название — последняя проблема)

Подготовились, конечно, сомнительно, но мне идея в целом нравится. Первая игровая ночь турнира, по крайней мере, была веселой. Если бы не боль в глазах, поставил бы 5, особенно учитывая весь предшествующий скепсис.
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Сергей Пузанков
Ну, во-первых, называть его кубком Адама Сильвера было бы нагло (хотя в жнба он и называется кубком комиссионера), а, во-вторых, не думаю, что это так важно - подозреваю, что не все игроки могут внятно объяснить, кто такой Ларри О’Брайен за кубок чьего имени они рубятся в плей-офф.
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Jan Paskel
Ответ Timur Gabdullin
Ну а как его сейчас назвать? Если Лейкерс его возьмут а потом Леброн отвалит на пенсию то переименуют в его честь. А так привязать какую-то легенду прошлого к этому турниру сложно, можно было разве что в честь кого-нибудь из функционеров назвать.
вот оно как. А Майкла Джордана т.е. не рассматриваем "прямосейчас"?
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Forza
Ответ Jan Paskel
вот оно как. А Майкла Джордана т.е. не рассматриваем "прямосейчас"?
Майкл Джордан никакого отношения к этому турниру не имеет вообще. С фигали в его честь то называть его?
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