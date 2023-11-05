Билл Симмонс: «НБА потратила время/энергию/деньги/ресурсы, запуская внутрисезонный турнир, а затем назвала его «Внутрисезонный турнир НБА»

Известный эксперт посмеялся над названием «Внутрисезонный турнир НБА».

«Забавно, что НБА потратила все это время/энергию/деньги/ресурсы, запуская внутрисезонный турнир, а затем назвала его «Внутрисезонный турнир НБА».

Это название, должно быть, чудом обошло идею, занявшую второе место – «Куча матчей, разбитых на группы из 5 команд», – написал Симмонс на своей странице в соцсети X.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз