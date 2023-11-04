Билл Симмонс: «Нью-Йорку», возможно, пора обменять Джулиуса Рэндла, но единственный вариант – «Мемфис»

Знаменитый эксперт считает, что « » пора задуматься об обмене тяжелого форварда Джулиуса Рэндла, и предлагает « » в качестве варианта.

«Еще рано говорить о том, что «Никс» немедленно должны обменять Джулиуса Рэндла? Или ситуация уже чрезвычайная, и они должны избавиться от этого парня? Болельщики «Никс» перешли на совершенно новый уровень своей нелюбви к Джулиусу.

Но это не то же самое, что пытаться избавиться от Бена Симмонса. явно из тех, кому, возможно, необходимо сменить обстановку. Таунс смотрелся бы в «Нью-Йорке» естественно, но на месте «Миннесоты», я бы не совершал обмен. Я не знаю, какие еще есть варианты у «Никс», кто не может дождаться, когда им добавят три года контракта Джулиуса Рэндла.

Они могут остаться с ним, если только не появится еще какой-нибудь несчастный парень. Например, если «Буллс» провалятся и решат обменять одного из своих парней. Но лично я думаю, что Рэндл останется, у них нет вариантов. Так что им нужно просто надеяться, что он начнется играть лучше. На их месте я бы заявил: «Это наш парень, отвалите, мы не обменяем его, мы верим в него».

«Гризлис» могут стать хорошим вариантом для Джулиуса Рэндла? На момент съемок этого шоу их результат 0-5. Они могут поставить его в пару к Джарену Джексону. Они худшие в нападении на данный момент. И им предстоит провести еще 20 матчей без Джа Морэнта. Думаю, это единственная команда, которую можно уговорить приобрести Джулиуса Рэндла», – сказал Симмонс.

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