НБА установила рекорд посещаемости в ноябре – в среднем 18 208 болельщиков присутствовали на матчах
НБА установила новый рекорд посещаемости матчей.
Пресс-служба лиги сообщает, что в среднем 18 208 болельщиков приходили на игру в ноябре – и это лучший результат в истории для 11-го месяца года.
НБА в этом сезоне представила внутрисезонный турнир, который взывал положительные реакции как среди игроков, так и среди болельщиков.
Плей-офф турнира начнется на следующей неделе с матчей «Индиана» – «Бостон» и «Сакраменто» – «Новый Орлеан».