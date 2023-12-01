НБА установила рекорд посещаемости в ноябре – в среднем 18 208 болельщиков присутствовали на матчах

установила новый рекорд посещаемости матчей.

Пресс-служба лиги сообщает, что в среднем 18 208 болельщиков приходили на игру в ноябре – и это лучший результат в истории для 11-го месяца года.

НБА в этом сезоне представила внутрисезонный турнир, который взывал положительные реакции как среди игроков, так и среди болельщиков.

Плей-офф турнира начнется на следующей неделе с матчей «Индиана» – «Бостон» и «Сакраменто» – «Новый Орлеан».