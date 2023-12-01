«Старичок, тебе все равно на пенсию скоро». Adidas ответил Дюрэнту, но затем удалил пост

Официальный аккаунт adidas в соцсетях отреагировал на слова форварда « » .

, который презентовал свою первую линейку кроссовок, выразил желание, чтобы Дюрэнт однажды их опробовал. Звезда «Санз» написал в соцсетях, что этого не произойдет: «НИКОГДА вы не увидите меня в этих мазафакерах».

Adidas парировал слова Дюрэнта своим твитом: «Старичок, тебе все равно на пенсию скоро».

Полчаса спустя компания удалила свой ответ.