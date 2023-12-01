«Старичок, тебе все равно на пенсию скоро». Adidas ответил Дюрэнту, но затем удалил пост

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт adidas Энтони Эдвардс Баскетбол

Официальный аккаунт adidas в соцсетях отреагировал на слова форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта.

Энтони Эдвардс, который презентовал свою первую линейку кроссовок, выразил желание, чтобы Дюрэнт однажды их опробовал. Звезда «Санз» написал в соцсетях, что этого не произойдет: «НИКОГДА вы не увидите меня в этих мазафакерах».

Adidas парировал слова Дюрэнта своим твитом: «Старичок, тебе все равно на пенсию скоро».

Полчаса спустя компания удалила свой ответ.

13 комментариев
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От имени компании такой ответ крайне тупой и неуважительный.
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Это фейковый аккаунт Адидас
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Ответ scorp19
От имени компании такой ответ крайне тупой и неуважительный.
А от имени игрока такое уважительно было?
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Ответ scorp19
От имени компании такой ответ крайне тупой и неуважительный.
Чел, который сидит там и отвечает уже по-любому уволен и оштрафован сверху
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Вот на пенсии этих мазефакеров и будет носить на даче
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Ответ FaithDevotion
А от имени игрока такое уважительно было?
Ну многие спортсмены умеют хорошо стучать мячом, но не отличаются каким то особым умом или образованием, можно сделать на это скидочку. А от имени большой публичной компании, которая делает бизнес в этой сфере такой хрени не должно происходить. Отвечал как-будто пиарщик какой-то шашлычки
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так у него же именная линейка от Найка)
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Ответ гайка и болт
Это фейковый аккаунт Адидас
И вообще он у нас уже две недели не работает
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Судя по скриншоту, сам Эдвардс такого не писал.
Зная Дюранта, это скорее всего аккаунт какого-то захалустного киоска в Миннесоте, но он мимо не пропустил )

А кроссовки реально галоши )
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Эффект Барбары Стрейзанд ☝️🧐
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У КейДи же акк был ИзиМаниСнайпер, нет?
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Ответ boller_73
Вот на пенсии этих мазефакеров и будет носить на даче
Для огорода хорошо
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