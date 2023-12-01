«Старичок, тебе все равно на пенсию скоро». Adidas ответил Дюрэнту, но затем удалил пост
Официальный аккаунт adidas в соцсетях отреагировал на слова форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта.
Энтони Эдвардс, который презентовал свою первую линейку кроссовок, выразил желание, чтобы Дюрэнт однажды их опробовал. Звезда «Санз» написал в соцсетях, что этого не произойдет: «НИКОГДА вы не увидите меня в этих мазафакерах».
Adidas парировал слова Дюрэнта своим твитом: «Старичок, тебе все равно на пенсию скоро».
Полчаса спустя компания удалила свой ответ.
Зная Дюранта, это скорее всего аккаунт какого-то захалустного киоска в Миннесоте, но он мимо не пропустил )
А кроссовки реально галоши )