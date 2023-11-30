Показатель Net Rating «Лейкерс» во внутрисезонном турнире на 26,4 выше, чем в остальных матчах

Показатель Net Rating « » во внутрисезонном турнире на 26,4 очка выше, чем в остальных матчах регулярного чемпионата. Это самая большая разница в лиге.

Одной из главных причин такой разницы является процент реализации бросков из-за дуги – 37,3 в матчах внутрисезонного турнира и 35,7 в обычных матчах регулярного чемпионата.

Примечательно, что у другой лос-анджелесской команды « » показатель Net Rating во внутрисезонном турнире на 12,4 очка ниже, чем в остальных матчах регулярного чемпионата.

Net Rating — это разница между количеством очков на 100 владений, которое забивает атака и пропускает защита.