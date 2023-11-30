Показатель Net Rating «Лейкерс» во внутрисезонном турнире на 26,4 выше, чем в остальных матчах

Теги Клипперс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Показатель Net Rating «Лейкерс» во внутрисезонном турнире на 26,4 очка выше, чем в остальных матчах регулярного чемпионата. Это самая большая разница в лиге.

Одной из главных причин такой разницы является процент реализации бросков из-за дуги – 37,3 в матчах внутрисезонного турнира и 35,7 в обычных матчах регулярного чемпионата.

Примечательно, что у другой лос-анджелесской команды «Клипперс» показатель Net Rating во внутрисезонном турнире на 12,4 очка ниже, чем в остальных матчах регулярного чемпионата.

Net Rating — это разница между количеством очков на 100 владений, которое забивает атака и пропускает защита.

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8 комментариев
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Денег им не хватает, бичам. Вот и стараются))
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Не стоит серьезно относиться к этим цифрам - три соперника по группе находятся на дне турнирной таблицы.
+8
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Ответ Jazzzz
Денег им не хватает, бичам. Вот и стараются))
как там не бичи, которые 15 лет без титула сидят?
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Джеймс все здоровье отдаст ради победы в этом турнире, чтобы быть первым.
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Надеются хоть что-то да выиграть.
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Шта? Полтора процента разницы по трёхам делают разницу по нетрейтингу 26?
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