Шэмс Чарания: «Буллс» будут просить у «Лейкерс» Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, ожидается, что « » попытается заполучить защитника «Лейкерс» Остина Ривза при любом варианте обмена с участием Зака Лавина.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» проявят интерес к . Но он зарабатывает почти 40 миллионов долларов, поэтому суммарная зарплата игроков должна достигать этой суммы при обмене. У « » есть Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура, но они не имеют права на обмен до середины января, и я уверен, что «Буллс» будут просить Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина.

Если вы — «Лейкерс» и пытаетесь приобрести третью звезду, будь то Зак Лавин или кто-то еще, кто будет доступным, то игрок, о котором команды будут спрашивать — это . 100 процентов. До сих пор «Лейкерс» не были склонны к обмену Остина Ривза. Они отказались включить его в сделку по обмену Кайри Ирвинга», – сказал Чарания.