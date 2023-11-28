Шэмс Чарания: «Буллс» будут просить у «Лейкерс» Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, ожидается, что «Чикаго» попытается заполучить защитника «Лейкерс» Остина Ривза при любом варианте обмена с участием Зака Лавина.
«Я ожидаю, что «Лейкерс» проявят интерес к Заку Лавину. Но он зарабатывает почти 40 миллионов долларов, поэтому суммарная зарплата игроков должна достигать этой суммы при обмене. У «Лейкерс» есть Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура, но они не имеют права на обмен до середины января, и я уверен, что «Буллс» будут просить Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина.
Если вы — «Лейкерс» и пытаетесь приобрести третью звезду, будь то Зак Лавин или кто-то еще, кто будет доступным, то игрок, о котором команды будут спрашивать — это Остин Ривз. 100 процентов. До сих пор «Лейкерс» не были склонны к обмену Остина Ривза. Они отказались включить его в сделку по обмену Кайри Ирвинга», – сказал Чарания.
Я писал, что у Ривза самый неадекватный в хорошем смысле контракт в НБА. За копейки отличный игрок.
На нем ездить и ездить. Зачем его менять на говно 40-миллионное???
Принс, Рэддиш, Вандербилд, Ривс вот список чернорабочих, если уж к нему прицепился
Ну и самое главное, надеюсь ты понимаешь, что если Ривз/Лавин будут поливать кирпичами с реализацией 35%, в погоне за своими очками, они заберут броски других?
Чарания просто набросил отсебятины, чтобы просто напомнить о себе. Ну и из интересных игроков для Чикаго в составе Лейкерс только Ривз, очень полезный Вандербилт им не нужен в перестройке, а больше и не на кого смотреть. А так, Чикаго будет стремиться получить пик за Дерозана в дедлайн, а остальных можно разменять и в течении следующего года, сливать они не мешают, и торопиться Буллс незачем.
Но если вы его берете, то зачем вам Ривз? Что бы он первого номера играл?
Скорее всего, в ближайших матчах Остина постараются больше задействовать в игре, и лишь затем последуют выводы. В любом случае, основной материал под обмен у Лейкерс появится только в районе дедлайна. До оного есть время на эксперименты и набор формы. Сейчас дело даже не в тренере или вере болельщиков. Ривзу при условии, что он действительно хочет остаться, надо прибавлять и прибавлять сильно. Именно этот момент сейчас ключевой. Если будет попадать лучше, бросков тоже будет больше. А если как сейчас, смотри комментарий Чарании.