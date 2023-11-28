Шэмс Чарания: «Буллс» будут просить у «Лейкерс» Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина»

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, ожидается, что «Чикаго» попытается заполучить защитника «Лейкерс» Остина Ривза при любом варианте обмена с участием Зака Лавина.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» проявят интерес к Заку Лавину. Но он зарабатывает почти 40 миллионов долларов, поэтому суммарная зарплата игроков должна достигать этой суммы при обмене. У «Лейкерс» есть Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура, но они не имеют права на обмен до середины января, и я уверен, что «Буллс» будут просить Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина.

Если вы — «Лейкерс» и пытаетесь приобрести третью звезду, будь то Зак Лавин или кто-то еще, кто будет доступным, то игрок, о котором команды будут спрашивать — это Остин Ривз. 100 процентов. До сих пор «Лейкерс» не были склонны к обмену Остина Ривза. Они отказались включить его в сделку по обмену Кайри Ирвинга», – сказал Чарания.

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44 комментария

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MrFrost
Связка Карузо-Ривз - это не контрится)
+22
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ lexerman17rus
С головой у тебя все нормально? Покажи мне, где я написал, что Ривз великий скорер. Я его сравнил с Лавином. Или по твоему Лавин, это великий скорер?))) Ты знаешь, что такое кпд? Возможно не знаешь. Давай объясню. Мы имеем Лавина, который сделает 35 очков за 25 бросков с реализацией 35-40%. Мы имеем Ривза, который спокойно это сможет сделать. В первом случае игрок стоит 40 млн, во втором 14 млн. Так же сюда отнесем то, что ЛАЛ помимо Ривза, придется отдать за Лавина, еще кого то по типу Рэдиша, Хачимуру. Теперь понял, что такое кпд? Ну и самое главное, надеюсь ты понимаешь, что если Ривз/Лавин будут поливать кирпичами с реализацией 35%, в погоне за своими очками, они заберут броски других?
расслабься. я тоже не писал, что он великий скорер. ты просто не понимаешь, что с увеличением бросков ривза, его действующий кпд точно так же упадет. остин никогда не будет набирать 30 за игру. и никогда не получит 25 бросков в среднем. он просто на это не способен
+20
-2
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KV
Ривз не будет звездой. Он хороший игрок ротации, без атлетизма, но с высоким IQ, командной этикой, и хорошо развитыми умениями, без приставки ТОП. Лавин не даст ЛА ничего, кроме потери глубины состава. Именно глубина позволила команде пройти в ПО подольше. Главное сохранить Девиса и Леброна к ПО в здоровом состоянии и желательно хорошо отдохнувшими.
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ lexerman17rus
Цена качество Ривза, делает его идеальным активом, в нынешней НБА. Да и зачем нужен Лавин, если Ривз может такой же скоринг показывать, если будет количество бросков, как у Лавина.
смешно
+16
-8
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fridzon
меня страшно наругали минусами в прошлый раз за коммент про Ривза))
Я писал, что у Ривза самый неадекватный в хорошем смысле контракт в НБА. За копейки отличный игрок.
На нем ездить и ездить. Зачем его менять на говно 40-миллионное???
+12
-6
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Ты давно НБА смотришь? Знаешь значение слова чернорабочий и к какому типу игроков оно относится? Судя по всему, ты не черта не знаешь, раз ты всех почти игроков ЛАЛ, назвал чернорабочими.
Полегче мужик, а то трясёт тебя, прям через текст чувствуется и да, давно, около 23 лет
+7
-2
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ lexerman17rus
Ты вообще видишь, что я пишу? Я говорю, что он спокойно может их делать, но не делает, ибо в ЛАЛ броски распределены между всем составом. Так теперь скажи мне, зачем нужен Лавин в такой команде? Что он даст команде, не отобрав у нее? Ничего он не даст. Лавин для ЛАЛ, как пятое колесо. ЛАЛ в первую и главную очередь, нужны такие чернорабочие, как КСП и Карузо. А не психически не здоровый шутер, с 25 бросками за игру, с реализацией 35%+-. А если Лавин не будет делать эти 25 бросков, зачем его выменивали?
а почему лейкерс не дают ему броски, если под рукой 30+ппг великолепный скорер? таких в лиге кстати всего 6 человек. вот еще один простаивает на 10 бросках за игру в лосанджелесе
+9
-4
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Lost
У лавина с его контрактом ценность нулевая на рынке
+5
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Меня не трясет. Это ты решил влезть в разговор и несешь ахинею. Не видно, что смотришь 23 года. Иначе бы понимал, кто такие чернорабочие игроки в составе. А не все игроки состава, исходя из твоего понимания.
да да да, ведь именно ты последняя инстанция в области нба, только какого-то хрена ты в Тыве сидишь, а не на Espn
+6
-1
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Jerry Rodrogha
Ответ MrFrost
Связка Карузо-Ривз - это не контрится)
Два величайших из ЛАЛ. Ещё Лонзо вылечить и можно за трипитом идти.
+5
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lexerman17rus
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
смешно
Что именно? У него 4 года на 56, это копейки для игрока такого уровня. Ты думаешь он не сможет набирать 30-35 очков каждую игру, делая такое же количество бросков как и Лавин, в количестве 25 штук? В ЛАЛ есть кому броски делать. А брать по сути такой же аппарат, но отдав глубину и повесив на себя 40 млн, это шизофрения.
+12
-7
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scorp19
Ответ RAMIK
Когда Лавин ловит свою игру это топ игрок. Думаю там проблема скорее в команде, в психологии.
Будет ли у него возможность в Лейкерс ловить свою игру ? Ему нужен мяч, быть первой опцией чтобы показывать свой скилл набирания очков. Какова вероятность что ему это позволят рядом с Леброном.
+4
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Ну вот и что за очередную херню ты несешь? Причем тут последняя инстанция? Я какие то великие вещи написал? Покажи. Я написал то, что ЛАЛ нужны такие игроки, как КСП, Карузо. Минимум бросков у них, много работы без мяча. Ты решил влезть в разговор и назвал всех игроков ЛАЛ чернорабочими. Ривз, Рассел, чернорабочие? Не смешно нести чушь такую, с твоим 23 летним как ты выразился пониманием?
а кто Ривз, если не чернорабочий? Элитный скоррер, мастер защиты?
Принс, Рэддиш, Вандербилд, Ривс вот список чернорабочих, если уж к нему прицепился
+5
-1
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lexerman17rus
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
ну что значит не нужно вась? ну какая команда откажется от 30ппг скорера. у них ни один игрок не может столько набрать, они матчи сливают, но при этом не дают мяч своему лучшему игроку?
30ппг скореры тоже разные бывают. Разве это достижение, делать 30 за 40% а то и меньше? В общем ладно, может я действительно чего то не понимаю и Лавин тот винтик, который приведет Леброна к гайке. Но повторюсь, с учетом его контракта и царского контракта Ривза, ЛАЛ придется отдать порядка 3 игроков (то есть глубину), что бы получить игрока, который за всю карьеру, сыграл одну серию в плей офф и слил ее 0-4.
+4
-1
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lexerman17rus
Цена качество Ривза, делает его идеальным активом, в нынешней НБА. Да и зачем нужен Лавин, если Ривз может такой же скоринг показывать, если будет количество бросков, как у Лавина.
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RAMIK
Ответ scorp19
Будет ли у него возможность в Лейкерс ловить свою игру ? Ему нужен мяч, быть первой опцией чтобы показывать свой скилл набирания очков. Какова вероятность что ему это позволят рядом с Леброном.
Так я не говорил про ЛАЛ ничего. Я не вижу его там и тем более вместо Ривза.
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fhneh
ЛАЛ надо продавливать обмен Каррузо даже ценой 1 пика. Лавин нафиг не нужен. Даже Дерозана за адекватную цену было бы интереснее заполучить
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ lexerman17rus
Ну смотри, в ноябре у него стата 5.1 из 10.4, то есть практически 50% и 15 очков. Он спокойно делает еще 15 бросков и не могу поверить, что не наберет за них 15 очков. Вопрос в том, что это ЛАЛ не нужно. Разве Лавин показывает какие то невероятные цифры? У него в сезоне 8-20 и 40%. То есть примерно приходим к тем самым 10-25. Я лишь хочу сказать, что приход Лавина на Ривза, будет тем самым маслом масленым. Только помимо Ривза, ЛАЛ придется уравновесить зп и отдать еще кого то, потеряв глубину. На выходе он получают не вот есть что.
ну что значит не нужно вась? ну какая команда откажется от 30ппг скорера. у них ни один игрок не может столько набрать, они матчи сливают, но при этом не дают мяч своему лучшему игроку?
+3
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lexerman17rus
Ответ Stone Cold
Что-то я не вижу Ривза с 30 очками за игру в претендентах на MVP
Ты вообще видишь, что я пишу? Я говорю, что он спокойно может их делать, но не делает, ибо в ЛАЛ броски распределены между всем составом. Так теперь скажи мне, зачем нужен Лавин в такой команде? Что он даст команде, не отобрав у нее? Ничего он не даст. Лавин для ЛАЛ, как пятое колесо. ЛАЛ в первую и главную очередь, нужны такие чернорабочие, как КСП и Карузо. А не психически не здоровый шутер, с 25 бросками за игру, с реализацией 35%+-. А если Лавин не будет делать эти 25 бросков, зачем его выменивали?
+9
-8
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Stinger033
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
смешно
Лавин - это мусорный скорер в мусорной команде. Если обменяют, то будет такой же провал как и с Вестбруком, но по другим причинам. Вот кого нужно было менять в свое время, так это Бадди Хилда, хотя может быть еще не поздно.
+3
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Stinger033
Ответ lexerman17rus
30ппг скореры тоже разные бывают. Разве это достижение, делать 30 за 40% а то и меньше? В общем ладно, может я действительно чего то не понимаю и Лавин тот винтик, который приведет Леброна к гайке. Но повторюсь, с учетом его контракта и царского контракта Ривза, ЛАЛ придется отдать порядка 3 игроков (то есть глубину), что бы получить игрока, который за всю карьеру, сыграл одну серию в плей офф и слил ее 0-4.
в защиту братишки тувинца хотелось бы еще добавить, что в лиге полно примеров, когда игрок в благоприятных условиях с добавлением количества бросков начинает набирает существенно больше очков. Посмотрите на Кузму после перехода из Лейкерс (пример плохой команды), на Макси и Харриса после ухода Бороды (пример хорошей команды). 30 очей едва ли когда-нибудь Ривз будет ковырять, но в условном Детройте на дне таблицы по 23-27 вполне.
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lexerman17rus
Ответ Stone Cold
да да да, ведь именно ты последняя инстанция в области нба, только какого-то хрена ты в Тыве сидишь, а не на Espn
Ну вот и что за очередную херню ты несешь? Причем тут последняя инстанция? Я какие то великие вещи написал? Покажи. Я написал то, что ЛАЛ нужны такие игроки, как КСП, Карузо. Минимум бросков у них, много работы без мяча. Ты решил влезть в разговор и назвал всех игроков ЛАЛ чернорабочими. Ривз, Рассел, чернорабочие? Не смешно нести чушь такую, с твоим 23 летним как ты выразился пониманием?
+4
-3
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lexerman17rus
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
а почему лейкерс не дают ему броски, если под рукой 30+ппг великолепный скорер? таких в лиге кстати всего 6 человек. вот еще один простаивает на 10 бросках за игру в лосанджелесе
С головой у тебя все нормально? Покажи мне, где я написал, что Ривз великий скорер. Я его сравнил с Лавином. Или по твоему Лавин, это великий скорер?))) Ты знаешь, что такое кпд? Возможно не знаешь. Давай объясню. Мы имеем Лавина, который сделает 35 очков за 25 бросков с реализацией 35-40%. Мы имеем Ривза, который спокойно это сможет сделать. В первом случае игрок стоит 40 млн, во втором 14 млн. Так же сюда отнесем то, что ЛАЛ помимо Ривза, придется отдать за Лавина, еще кого то по типу Рэдиша, Хачимуру. Теперь понял, что такое кпд?
Ну и самое главное, надеюсь ты понимаешь, что если Ривз/Лавин будут поливать кирпичами с реализацией 35%, в погоне за своими очками, они заберут броски других?
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Evgeniy 72
Ответ fridzon
меня страшно наругали минусами в прошлый раз за коммент про Ривза)) Я писал, что у Ривза самый неадекватный в хорошем смысле контракт в НБА. За копейки отличный игрок. На нем ездить и ездить. Зачем его менять на говно 40-миллионное???
Лавин из Клатч Спортс, то есть из агентства принадлежащего Брону. Поэтому слухи и отправляют Зака именно в ЛАЛ, хотя те не ведут переговоров с Буллс пока, ибо обменный материал под временными ограничениями.
Чарания просто набросил отсебятины, чтобы просто напомнить о себе. Ну и из интересных игроков для Чикаго в составе Лейкерс только Ривз, очень полезный Вандербилт им не нужен в перестройке, а больше и не на кого смотреть. А так, Чикаго будет стремиться получить пик за Дерозана в дедлайн, а остальных можно разменять и в течении следующего года, сливать они не мешают, и торопиться Буллс незачем.
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Ты вообще видишь, что я пишу? Я говорю, что он спокойно может их делать, но не делает, ибо в ЛАЛ броски распределены между всем составом. Так теперь скажи мне, зачем нужен Лавин в такой команде? Что он даст команде, не отобрав у нее? Ничего он не даст. Лавин для ЛАЛ, как пятое колесо. ЛАЛ в первую и главную очередь, нужны такие чернорабочие, как КСП и Карузо. А не психически не здоровый шутер, с 25 бросками за игру, с реализацией 35%+-. А если Лавин не будет делать эти 25 бросков, зачем его выменивали?
у ЛАЛ этих чернорабочих ролевиков хоть жопой жуй, им скорринг нужен, особенно когда бровь бросать играет. Никакой надежды на Рассела и прочих Кристи нет
+3
-2
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Локоть Артеста
Серьезно? Много хотят за мусорного Лавина.
+4
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Tim Timson
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
смешно
правда. очень)
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Goddemic
Ответ RAMIK
Когда Лавин ловит свою игру это топ игрок. Думаю там проблема скорее в команде, в психологии.
Если так, то тем более нельзя его в ЛАЛ - там внимания к нему будет даже больше, чем в Чикаго. Без железных нервов будет расклеенным всегда.
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ты не прав
Лавин не нужен, неадекватный контракт, травмы и проблемы в раздевалке(ну тут не понятно насколько сам Зак виноват, но все же)

Но если вы его берете, то зачем вам Ривз? Что бы он первого номера играл?
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Fronda
Интересная новость. Чарания один из лучших инсайдеров НБА. Посему толк в его информации обычно есть (не путать со "всегда"). Начало сезона сложилось для Остина неудачно. Ему прочили лавры ключевого снайпера в составе Лейкерс, а он с трудом дает 13 очков с 33% точных дальних. Оно, конечно, хорошо с учетом контракта. Но ждали сильно большего. И самое главное, это сильно большее нужно Лейкерс. Тут можно вспомнить старое школьное правило. Снайпер бесполезен (и даже вредит команде), если ему не давать бросать. А давать бросать Ривзу с его нынешними показателями - затея сложная для клуба, вынужденного биться за каждую победу.
Скорее всего, в ближайших матчах Остина постараются больше задействовать в игре, и лишь затем последуют выводы. В любом случае, основной материал под обмен у Лейкерс появится только в районе дедлайна. До оного есть время на эксперименты и набор формы. Сейчас дело даже не в тренере или вере болельщиков. Ривзу при условии, что он действительно хочет остаться, надо прибавлять и прибавлять сильно. Именно этот момент сейчас ключевой. Если будет попадать лучше, бросков тоже будет больше. А если как сейчас, смотри комментарий Чарании.
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lexerman17rus
Ответ Stone Cold
у ЛАЛ этих чернорабочих ролевиков хоть жопой жуй, им скорринг нужен, особенно когда бровь бросать играет. Никакой надежды на Рассела и прочих Кристи нет
Ты давно НБА смотришь? Знаешь значение слова чернорабочий и к какому типу игроков оно относится? Судя по всему, ты не черта не знаешь, раз ты всех почти игроков ЛАЛ, назвал чернорабочими.
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-4
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Что именно? У него 4 года на 56, это копейки для игрока такого уровня. Ты думаешь он не сможет набирать 30-35 очков каждую игру, делая такое же количество бросков как и Лавин, в количестве 25 штук? В ЛАЛ есть кому броски делать. А брать по сути такой же аппарат, но отдав глубину и повесив на себя 40 млн, это шизофрения.
Что-то я не вижу Ривза с 30 очками за игру в претендентах на MVP
+6
-6
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lexerman17rus
Ответ Stone Cold
а кто Ривз, если не чернорабочий? Элитный скоррер, мастер защиты? Принс, Рэддиш, Вандербилд, Ривс вот список чернорабочих, если уж к нему прицепился
Обычный, среднестатистический игрок, который к сожалению, не может внести лепту, в завоевание чемпионства. Таких десятки и сотни в лиге. Единственный его плюс, причем огромный - 4 на 56. А вот такие кадры как Карузо и КСП, как можно увидеть, помогают в походе за кубком. Под кожу залезут противнику, к броскам не требовательны. Отличные защитники на периметре.
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Stone Cold
Ответ lexerman17rus
Обычный, среднестатистический игрок, который к сожалению, не может внести лепту, в завоевание чемпионства. Таких десятки и сотни в лиге. Единственный его плюс, причем огромный - 4 на 56. А вот такие кадры как Карузо и КСП, как можно увидеть, помогают в походе за кубком. Под кожу залезут противнику, к броскам не требовательны. Отличные защитники на периметре.
КСП это элита, ну насчёт Карузо не скажу, но вот добавь в лал Брюса Брауна, что изменится?
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lexerman17rus
Ответ Stone Cold
КСП это элита, ну насчёт Карузо не скажу, но вот добавь в лал Брюса Брауна, что изменится?
Ну Браун это по типу Ривза +-, он идеально с бенча выходил в Денвере, как раз набирал те самые 10 очков нужные. На периметре в принципе тоже не плох. Ему тоже нужно какое то количество бросков. Думаю тоже самое было бы, что с Брауном, что без него. Так подумал, да, КСП, это чересчур идеальный вариант. Новость была же, защитный рейтинг Карузо, очень хороший. ЛАЛ бы на него обратить внимание.
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TurboMen
Большая ошибка что не отдали Ривза за Ирвинга
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Мистер Вайбз
Я блокирую этот обмен, Роб. Зак не нужен Лейкерс. Надеюсь, ты не пойдёшь против моей воли, и мне не придётся напомнить тебе откуда ты пришёл и благодаря кому.
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Stinger033
Лавин - это мусорный скорер в мусорной команде. Если обменяют, то будет такой же провал как и с Вестбруком, но по другим причинам. Вот кого нужно было менять в свое время, так это Бадди Хилда, хотя может быть еще не поздно.
категорически не согласен
+2
-2
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kc6nxy8whs
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не отдадим
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