, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, во время интервью назвал любимого игрока всех времен.

«Любимый игрок всех времен? Пожалуй, назову Леброна Джеймса», – ответил Бронни.

Бронни Джеймс в этом году должен дебютировать в , но пока не играет из-за перенесенной летом остановки сердца.

Леброн ранее неоднократно заявлял, что мечтает сыграть вместе с сыном в НБА.

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