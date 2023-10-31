Бронни Джеймс о любимом игроке всех времен: «Пожалуй, назову Леброна Джеймса»
Бронни Джеймс, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, во время интервью назвал любимого игрока всех времен.
«Любимый игрок всех времен? Пожалуй, назову Леброна Джеймса», – ответил Бронни.
Бронни Джеймс в этом году должен дебютировать в NCAA, но пока не играет из-за перенесенной летом остановки сердца.
Леброн ранее неоднократно заявлял, что мечтает сыграть вместе с сыном в НБА.
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