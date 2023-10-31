Бронни Джеймс о любимом игроке всех времен: «Пожалуй, назову Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, во время интервью назвал любимого игрока всех времен.

«Любимый игрок всех времен? Пожалуй, назову Леброна Джеймса», – ответил Бронни.

Бронни Джеймс в этом году должен дебютировать в NCAA, но пока не играет из-за перенесенной летом остановки сердца.

Леброн ранее неоднократно заявлял, что мечтает сыграть вместе с сыном в НБА.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Вот это сюрприз!!
Новость сенсация!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
А мог бы потроллить батю и сказать, что не может выбрать между Джорданом и Брайантом))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Ответ Mohnatiy
А мог бы потроллить батю и сказать, что не может выбрать между Джорданом и Брайантом))
У Бронни была остановка сердца, а не шизофрения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий