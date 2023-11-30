Джериан Грант: «НБА полностью отличается от Европы»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА Джериан Грант Баскетбол

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Джериан Грант отметил различия между НБА и Евролигой.

«НБА полностью отличается от Европы. Все происходит очень быстро: в регулярном чемпионате 82 матча, некоторые из них очень важны, другие – не очень, в отличие от Европы, где важен каждый матч. Каждая игра имеет значение.

У меня есть возможность путешествовать по всей Европе и играть в баскетбол. Это особенный опыт. Я играл на самом высоком уровне, на котором хотят быть все игроки. Это был отличный опыт – побывать в Чикаго и Орландо, где играл мой дядя Хорас Грант», – заявил Грант.

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1 комментарий
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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