Джериан Грант: «НБА полностью отличается от Европы»

Разыгрывающий « » отметил различия между НБА и .

« полностью отличается от Европы. Все происходит очень быстро: в регулярном чемпионате 82 матча, некоторые из них очень важны, другие – не очень, в отличие от Европы, где важен каждый матч. Каждая игра имеет значение.

У меня есть возможность путешествовать по всей Европе и играть в баскетбол. Это особенный опыт. Я играл на самом высоком уровне, на котором хотят быть все игроки. Это был отличный опыт – побывать в Чикаго и Орландо, где играл мой дядя Хорас Грант», – заявил Грант.