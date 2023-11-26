Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил «Марусси»

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли три матча.

«Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 8-0, Олимпиакос – 6-1, Промитеас – 6-2, Перистери – 4-3, ПАОК – 4-4, – 4-4, – 4-4, – 3-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.