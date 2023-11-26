Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил «Марусси»
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли три матча.
«Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил «Марусси».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Арис
- Бохоридис (16 + 7 подборов), Bankston (10), Carr (6), Харрелл (6), Галлинат (5) – старт; Толиопулос (13), де Соуза (10 + 8 подборов), Слафцакис (4), Кацивелис (3), Филлиос (0), Blumbergs (0), Персидис (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 21.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- АЕК
- Кабенгеле (30 + 16 подборов), Рэндл (21), Кузминскас (10), Неципоглу (7), Флионис (0) – старт; Тиллмен (7), Карамбелас (5), Холл (4 + 8 передач), Кузелоглу (4), Макрэй (2), Пилавиос (0), Хацидакис (0).
- ПАОК
- Alston (17 + 15 подборов), Харрисон (14), Фридрикссон (9), Схизас (8), Маргаритис (6) – старт; Смит (7), Циакмас (5), Цайрелис (4).
Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 6-1, Промитеас – 6-2, Перистери – 4-3, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-4, Лаврион – 3-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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