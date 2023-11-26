Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил «Марусси»

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В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли три матча.

«Панатинаикос» в гостях обыграл «Колоссос», «Аполлон» уступил «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Промитеас 73:77 (22:19, 6:20, 17:24, 28:14)
Дата проведения
25 ноября, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча
Арис
Бохоридис (16 + 7 подборов), Bankston (10), Carr (6), Харрелл (6), Галлинат (5) – старт; Толиопулос (13), де Соуза (10 + 8 подборов), Слафцакис (4), Кацивелис (3), Филлиос (0), Blumbergs (0), Персидис (0).
Промитеас
Эченике (17 + 10 подборов), Рейнольдс (11), Хэйл (8 + 8 подборов), Кониарис (5 + 7 передач), Хрисикопулос (0) – старт; Коуэн (21), Коффи (12), Стивенс (3), Базинас (0), Плотас (0), Karagiannidis (0).

АЕК – ПАОК 90:70 (17:25, 19:20, 28:8, 26:17)
Дата проведения
25 ноября, 21.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча
АЕК
Кабенгеле (30 + 16 подборов), Рэндл (21), Кузминскас (10), Неципоглу (7), Флионис (0) – старт; Тиллмен (7), Карамбелас (5), Холл (4 + 8 передач), Кузелоглу (4), Макрэй (2), Пилавиос (0), Хацидакис (0).
ПАОК
Alston (17 + 15 подборов), Харрисон (14), Фридрикссон (9), Схизас (8), Маргаритис (6) – старт; Смит (7), Циакмас (5), Цайрелис (4).

Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 6-1, Промитеас – 6-2, Перистери – 4-3, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-4, Лаврион – 3-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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