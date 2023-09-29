Марк Кьюбан – Тэйлор Свифт: «Расставайся с Келси, у меня есть куча симпатичных одиноких парней в «Маверикс»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан в эфире First Take попытался переманить на свою сторону фанатов поп-исполнительницы Тэйлор Свифт, отношения которой с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси подняли рейтинги американского футбола и популярность «Канзас-Сити».
«Тэйлор (Трэвис, если слушаешь, прости меня). Расставайся с ним, у меня есть куча симпатичных одиноких парней, которые играют за «Маверикс». Обращайся», – сказал Кьюбан.
Келси увидел клип и ответил в соцсети: «Просто подпиши меня на 10-дневный контракт».
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!
💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»
Фаны Загитовой и фаны Далласа - это будет сила!
В 2023-м не только я увидел, кто главная музыкальная суперзвезда, но похоже и весь Мир
П.С. Кьюбана нужно штрафануть за тамперинг 😁
Увольте, лучше Скипа Бейлесса и Кендрика Перкинса читать, чем комментарии этих сверхразумов