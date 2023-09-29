Марк Кьюбан – Тэйлор Свифт: «Расставайся с Келси, у меня есть куча симпатичных одиноких парней в «Маверикс»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан НФЛ Канзас-Сити Трэвис Келси Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан в эфире First Take попытался переманить на свою сторону фанатов поп-исполнительницы Тэйлор Свифт, отношения которой с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси подняли рейтинги американского футбола и популярность «Канзас-Сити».

«Тэйлор (Трэвис, если слушаешь, прости меня). Расставайся с ним, у меня есть куча симпатичных одиноких парней, которые играют за «Маверикс». Обращайся», – сказал Кьюбан.

Келси увидел клип и ответил в соцсети: «Просто подпиши меня на 10-дневный контракт».

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5 комментариев

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Maturmalai
Марк, зачем твоим одиноким парням Свифт, когда есть Загитова?
Фаны Загитовой и фаны Далласа - это будет сила!
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Artur Prokopchuk
я знал, что Тэйлор Свифт дико популярна, но не представлял насколько велика и влиятельна армия ее поклонников.
В 2023-м не только я увидел, кто главная музыкальная суперзвезда, но похоже и весь Мир

П.С. Кьюбана нужно штрафануть за тамперинг 😁
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Artur Prokopchuk
Ответ Maturmalai
Марк, зачем твоим одиноким парням Свифт, когда есть Загитова? Фаны Загитовой и фаны Далласа - это будет сила!
ну да, нам ведь еще не хватало набега неадекватных фанатов фигурки на НБА-шный раздел. А то здесь у нас как-то спокойно.
Увольте, лучше Скипа Бейлесса и Кендрика Перкинса читать, чем комментарии этих сверхразумов
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Pavel Gurin
Кайри,Тим Хардуэй и Норман Пауэлл и пару пиков первого раунда за Тейлор Свифт
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Maturmalai
Ответ Artur Prokopchuk
ну да, нам ведь еще не хватало набега неадекватных фанатов фигурки на НБА-шный раздел. А то здесь у нас как-то спокойно. Увольте, лучше Скипа Бейлесса и Кендрика Перкинса читать, чем комментарии этих сверхразумов
Да, гарантированный способ получить минус 50 очей себе в карму - это написать что-нибудь на ветке про Загитову или Медведеву. Причем совершенно неважно что, положительное или отрицательное.
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