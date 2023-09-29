Марк Кьюбан – Тэйлор Свифт: «Расставайся с Келси, у меня есть куча симпатичных одиноких парней в «Маверикс»

Владелец « » в эфире First Take попытался переманить на свою сторону фанатов поп-исполнительницы Тэйлор Свифт, отношения которой с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси подняли рейтинги американского футбола и популярность «Канзас-Сити».

«Тэйлор (Трэвис, если слушаешь, прости меня). Расставайся с ним, у меня есть куча симпатичных одиноких парней, которые играют за «Маверикс». Обращайся», – сказал Кьюбан.

Келси увидел клип и ответил в соцсети: «Просто подпиши меня на 10-дневный контракт».

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