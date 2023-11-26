Разыгрывающий « » травмировал большой палец левой руки, перехватив мяч у на первой минуте субботнего матча против « » (88:107).

Лидер «Мэверикс» был заменен после семи минут игры в первой четверти, но вернулся во второй и в итоге провел в матче 38 минут. Во время большого перерыва Дончичу сделали рентген.

«Я ударился большим пальцем о его колено. Я видел снимок. Это не самое приятное зрелище.

Не думаю, что он сломан. Первоначально рентген показал, что он сломан. Посмотрим, что покажется дальнейшее обследование завтра в Далласе», – сказал Дончич.