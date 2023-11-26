«Не думаю, что он сломан». Лука Дончич травмировал большой палец руки, ударившись о колено Джеймса Хардена

Теги травмы Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич травмировал большой палец левой руки, перехватив мяч у Джеймса Хардена на первой минуте субботнего матча против «Клипперс» (88:107).

Лидер «Мэверикс» был заменен после семи минут игры в первой четверти, но вернулся во второй и в итоге провел в матче 38 минут. Во время большого перерыва Дончичу сделали рентген.

«Я ударился большим пальцем о его колено. Я видел снимок. Это не самое приятное зрелище.

Не думаю, что он сломан. Первоначально рентген показал, что он сломан. Посмотрим, что покажется дальнейшее обследование завтра в Далласе», – сказал Дончич.

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3 комментария

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Глаукома Скоулза
Ответ laziofan
Шизa на фоне нелюбви к Бороде выходит на новый уровень 🤣🤣🤣
Как и постановка диагнозов по интернету)
+6
-3
+3
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laziofan
Ответ Глаукома Скоулза
Харден в своём фирменном стиле сам хватает руку соперника, пытаясь изобразить фол против себя. Это и так всегда бесило, но бесит вдвойне, когда из-за этого люди ломают пальцы
Шизa на фоне нелюбви к Бороде выходит на новый уровень 🤣🤣🤣
+7
-6
+1
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