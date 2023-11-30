Новичок Кобе Браун войдет в ротацию «Клипперс» на позиции четвертого номера

Теги Тайрон Лю Клипперс Сакраменто НБА Кобе Браун Баскетбол

Новичок «Клипперс» Кобе Браун принял участие в своем 8-м матче сезона.

Браун вышел на паркет в первой четверти вместе с Расселлом Уэстбруком, Джеймсом Харденом, Норманом Пауэллом и Дэньюэлом Тайсом.

Форвард за 11 минут против «Кингз» (131:117) реализовал 3-очковый и сделал 2 подбора.

На послематчевой пресс-конференции Тайрон Лю заявил, что Браун будет в ротации команды в ближайшем будущем. Тренер видит в нем усиление на позиции четвертого номера.

Браун, которому 1 января исполнится 24 года, был выбран под 30-м номером на драфте-2023. Он провел 4 сезона в университете, в заключительном набирая 15,8 очка, 6,4 подбора и 1,5 перехвата при 55,3% с игры и 45,5% из-за дуги.

38-летний Пи Джей Такер на паркет сегодня не выходил.

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1 комментарий
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Поникший Руй
Дэньюэлом Тайсом, обалдеть Пэвьюэль ты имя исковеркал
+4
0
+4
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