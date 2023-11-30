Новичок Кобе Браун войдет в ротацию «Клипперс» на позиции четвертого номера

Новичок « » Кобе Браун принял участие в своем 8-м матче сезона.

Браун вышел на паркет в первой четверти вместе с Расселлом Уэстбруком, Джеймсом Харденом, Норманом Пауэллом и Дэньюэлом Тайсом.

Форвард за 11 минут против «Кингз» (131:117) реализовал 3-очковый и сделал 2 подбора.

На послематчевой пресс-конференции заявил, что Браун будет в ротации команды в ближайшем будущем. Тренер видит в нем усиление на позиции четвертого номера.

Браун, которому 1 января исполнится 24 года, был выбран под 30-м номером на драфте-2023. Он провел 4 сезона в университете, в заключительном набирая 15,8 очка, 6,4 подбора и 1,5 перехвата при 55,3% с игры и 45,5% из-за дуги.

38-летний Пи Джей Такер на паркет сегодня не выходил.