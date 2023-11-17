Тайрон Лю: «Уэстбрук должен стоять в углу, нам не хватает открытого пространства»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен уходить в угол площадки, чтобы освобождать пространство для проходов Джеймса Хардена.

«Мы хотим, чтобы Расс растягивал оборону соперника. Он реализует 50 процентов бросков из левого угла, 41 процент – в целом из угла. Так что ему нужно уходить в угол и создавать открытое пространство, и если не удалось бросить, переходить к следующему действию.

Да, я бы предпочел, чтобы Расс был в углу. Потому что нам не хватает открытого пространства, чтобы Джеймс проходил под кольцо или делал скидку. Нам нужно разобраться с этим, чтобы продолжить прогрессировать», – сказал тренер.

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9 комментариев

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p
Повезло что не на гречке
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джинн
В теории как раз Харден должен растягивать защиту, а Уэстбрук врываться под кольцо проходами и если там закрыто, делать скидку, тем более что скорость у Уэстбрука осталась(она точно лучше чем у Хардена) и первый шаг тоже.

А Лю хочет сделать Уэстбрука 3Д игроком что-ли, такое себе решение, тут уже писали что этих двух лучше всего по минутам развести, чтобы они как можно меньше между собой пересекались.
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Лиллард унижатель!
Достойное задание для ролевика за 4 ляма в год
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Bunyod Turgunov
Кажется Лос Анджелес не лучшая места для Вестбрука. В скором времени и тут от него сделают козлом отпущенного
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mibX
Сдается мне это последний сезон Лю в Клипперс. Впрочем, всегда есть шанс на преображение команды, как в прошлом году с ЛАЛ, но верится с трудом.
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armageddon123456
отличный план, надёжный как Швейцарские часы...
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kc6nxy8whs
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Все наоборот надо, хардена на дугу, Расса в проход
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LBJ236
Лю, иди ка на выход с такими заявами, ты профнепригоден, пришел какой ты хрен со стороны, почему все должны подстраиваться под эту тушу?
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leon01
два этих персонажа .добавить физрука...и поставить в угол,пусть там чего -нибудь порастягивают друг у друга
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