Тайрон Лю: «Уэстбрук должен стоять в углу, нам не хватает открытого пространства»

Главный тренер « » заявил, что разыгрывающий должен уходить в угол площадки, чтобы освобождать пространство для проходов .

«Мы хотим, чтобы Расс растягивал оборону соперника. Он реализует 50 процентов бросков из левого угла, 41 процент – в целом из угла. Так что ему нужно уходить в угол и создавать открытое пространство, и если не удалось бросить, переходить к следующему действию.

Да, я бы предпочел, чтобы Расс был в углу. Потому что нам не хватает открытого пространства, чтобы Джеймс проходил под кольцо или делал скидку. Нам нужно разобраться с этим, чтобы продолжить прогрессировать», – сказал тренер.