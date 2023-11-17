Тайрон Лю: «Уэстбрук должен стоять в углу, нам не хватает открытого пространства»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен уходить в угол площадки, чтобы освобождать пространство для проходов Джеймса Хардена.
«Мы хотим, чтобы Расс растягивал оборону соперника. Он реализует 50 процентов бросков из левого угла, 41 процент – в целом из угла. Так что ему нужно уходить в угол и создавать открытое пространство, и если не удалось бросить, переходить к следующему действию.
Да, я бы предпочел, чтобы Расс был в углу. Потому что нам не хватает открытого пространства, чтобы Джеймс проходил под кольцо или делал скидку. Нам нужно разобраться с этим, чтобы продолжить прогрессировать», – сказал тренер.
А Лю хочет сделать Уэстбрука 3Д игроком что-ли, такое себе решение, тут уже писали что этих двух лучше всего по минутам развести, чтобы они как можно меньше между собой пересекались.