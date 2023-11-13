Боунс Хайлэнд потеряет место в ротации «Клипперс» после перехода Хардена, заявил Тайрон Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Джеймс Харден Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд не будет получать прежнее игровое время после перехода Джеймса Хардена, заявил главный тренер Тайрон Лю.

Хайлэнд не вышел на паркет в домашней игре против «Мемфиса».

«Тай Лю сказал, что Боунс Хайлэнд, скорее всего, останется вне ротации и в дальнейшем, пока они будут более тщательно изучать состав игроков, который был на паркете сегодня.

Лю сказал, что это досадно, потому что Боунс играл хорошо, но они хотели удержаться от слишком маленькой пятерки со скамейки», – пишет обозреватель «парусников» Джоуи Линн.

До перехода Хардена защитник набирал в среднем 13,6 очка за игру при 46,4% с игры и 41,9% из-за дуги.

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5 комментариев

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Артур Артур
Человек играл через боль и вот так с ним обходятся
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LilAnswer
После того как Клипперс играют в этом сезоне Лю тоже рискует "потерять свое место в ротации".
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kern-dll
Ответ LilAnswer
После того как Клипперс играют в этом сезоне Лю тоже рискует "потерять свое место в ротации".
Вряд ли у него будут проблемы найти работу. Чел так то толковый тренер, не его вина, что ему Бороду десантировали.
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Artur Prokopchuk
а как все начиналось... После обмена Клипперс доставили его в ЛА частным самолетом, что очень его порадовало. Но любовь быстро прошла
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LilAnswer
Ответ kern-dll
Вряд ли у него будут проблемы найти работу. Чел так то толковый тренер, не его вина, что ему Бороду десантировали.
К нему и без Хардена много претензий. И в этом и даже в прошлом сезоне то как он использует / использовал состав и его ротация вызывает вопросы.
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