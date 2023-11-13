Боунс Хайлэнд потеряет место в ротации «Клипперс» после перехода Хардена, заявил Тайрон Лю

Разыгрывающий « » Боунс Хайлэнд не будет получать прежнее игровое время после перехода , заявил главный тренер .

Хайлэнд не вышел на паркет в домашней игре против «Мемфиса».

«Тай Лю сказал, что , скорее всего, останется вне ротации и в дальнейшем, пока они будут более тщательно изучать состав игроков, который был на паркете сегодня.

Лю сказал, что это досадно, потому что Боунс играл хорошо, но они хотели удержаться от слишком маленькой пятерки со скамейки», – пишет обозреватель «парусников» Джоуи Линн.

До перехода Хардена защитник набирал в среднем 13,6 очка за игру при 46,4% с игры и 41,9% из-за дуги.