Боунс Хайлэнд потеряет место в ротации «Клипперс» после перехода Хардена, заявил Тайрон Лю
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд не будет получать прежнее игровое время после перехода Джеймса Хардена, заявил главный тренер Тайрон Лю.
Хайлэнд не вышел на паркет в домашней игре против «Мемфиса».
«Тай Лю сказал, что Боунс Хайлэнд, скорее всего, останется вне ротации и в дальнейшем, пока они будут более тщательно изучать состав игроков, который был на паркете сегодня.
Лю сказал, что это досадно, потому что Боунс играл хорошо, но они хотели удержаться от слишком маленькой пятерки со скамейки», – пишет обозреватель «парусников» Джоуи Линн.
До перехода Хардена защитник набирал в среднем 13,6 очка за игру при 46,4% с игры и 41,9% из-за дуги.
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