«В баскете темпы роста подписчиков рядом не стоят с футболом или хоккеем. В футболе 10 тысяч – это ни о чем, но для баскетбола – это круто!» Понкрашов о блогерстве

Теги Антон Понкрашов Андрей Кириленко Медиа Лига Ставок Media Basket Медиабаскетбол Rocket Team (баскетбол) Медиафутбол

Антон Понкрашов сравнил темпы роста баскетбольных блогеров с футболом и хоккеем.

– С недавних пор ты блогер – у тебя достаточно популярный ютуб канал. Ты записываешь влоги с турниров и подкасты со звездами русского баскетбола – был даже Андрей Кириленко. Когда и зачем ты решил завести канал?

– Я поехал на сборы 3х3 готовиться к Олимпиаде. Сижу и думаю: а почему бы не снять и не рассказать как тут все происходит? Никто же этого не делал, только Витя Павленко только снимал. Я захотел показать, как люди живут на сборах.

Наверное, у меня не все получилось сразу. Потому что ты же не всегда можешь камеру вовремя достать. Я долго к этому приноравливался, потребовалось время, чтобы научиться реагировать быстро. 

Иногда ты достаешь камеру, а люди перестают дурить или рассказывать что-то интересное, поэтому надо действовать очень аккуратно. Ты не можешь тыкать камерой в лицо и говорить: «У-у-у, давай пошути!» Со сборной прошло довольно много времени, я набрался опыта и начал снимать правильно. 

– Сейчас ты больше блогер или баскетболист?

– Баскетболист, конечно. Блог всегда был моим хобби. Я понимаю, что сейчас многие могут подумать, что вот, Понкраш снимает, ему не до баскета. Но нет, конечно. Я прежде всего профессиональный баскетболист, и баскетбол всегда впереди влога.

– Есть вероятность, что после завершения карьеры ты станешь баскетбольным блогером? Кем-то вроде баскетбольного «Красавы»?

– Слушай, я даже не думал на эту тему. Баскет –  это любовь с детства. Я снимаю, а куда это выльется – пока не понимаю. 

Ты же и сам видишь, что в баскете темпы роста даже рядом не стоят с футболом или хоккеем. В футболе 10 тысяч подписчиков – это ни о чем. Но с точки зрения российского баскетбола – это круто! Потому что у нас супермедленный темп, супермаленькие шажки.

Мы радуемся каждой сотне подписчиков. Я только приближаюсь к 10 тысячам подписчиков на ютубе, хотя снимаю уже два года. Был бы я футболистом, такое количество за месяц бы сделал, – рассказал Антон.

Понкрашов залетел в Лига Ставок Media Basket – как это было?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
если нет подачи, нет и откликов. Я допустим подписан в фб на блог белки, там интерестно и забавро подана её жизнь. И насколько помню очень давно на яплакал.ру было про медведя, тысячи лайков. Если есть подача, остоумие, можно и про лапту блог успешный вести.

Тот же Рахон умеет про баскетбол, про который вроде всегда всё ясно, написать интерестно и остроумно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рахон Р.
Ответ danik 258808
так баскет куда популярен в целом хоккея
в целом да, в России - сильно сомневаюсь, особенно если Единую лигу с КХЛ сравнивать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danik 258808
так баскет куда популярен в целом хоккея
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikitosdaipoltos
Ответ Jan Paskel
если нет подачи, нет и откликов. Я допустим подписан в фб на блог белки, там интерестно и забавро подана её жизнь. И насколько помню очень давно на яплакал.ру было про медведя, тысячи лайков. Если есть подача, остоумие, можно и про лапту блог успешный вести. Тот же Рахон умеет про баскетбол, про который вроде всегда всё ясно, написать интерестно и остроумно
Мне тоже нравится, как пишет Рахон, но всё-таки это на 99% только для баскетбольной аудитории. У нас нет широкоузнаваемых баскетболистов, потому что они не мелькают в медиаполе . Уверен, что самый узнаваемый вне баскетбола у нас это Яннис Тимма😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий