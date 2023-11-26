«В баскете темпы роста подписчиков рядом не стоят с футболом или хоккеем. В футболе 10 тысяч – это ни о чем, но для баскетбола – это круто!» Понкрашов о блогерстве

Антон Понкрашов сравнил темпы роста баскетбольных блогеров с футболом и хоккеем.

– С недавних пор ты блогер – у тебя достаточно популярный ютуб канал. Ты записываешь влоги с турниров и подкасты со звездами русского баскетбола – был даже Андрей Кириленко. Когда и зачем ты решил завести канал?

– Я поехал на сборы 3х3 готовиться к Олимпиаде. Сижу и думаю: а почему бы не снять и не рассказать как тут все происходит? Никто же этого не делал, только Витя Павленко только снимал. Я захотел показать, как люди живут на сборах.

Наверное, у меня не все получилось сразу. Потому что ты же не всегда можешь камеру вовремя достать. Я долго к этому приноравливался, потребовалось время, чтобы научиться реагировать быстро.

Иногда ты достаешь камеру, а люди перестают дурить или рассказывать что-то интересное, поэтому надо действовать очень аккуратно. Ты не можешь тыкать камерой в лицо и говорить: «У-у-у, давай пошути!» Со сборной прошло довольно много времени, я набрался опыта и начал снимать правильно.

– Сейчас ты больше блогер или баскетболист?

– Баскетболист, конечно. Блог всегда был моим хобби. Я понимаю, что сейчас многие могут подумать, что вот, Понкраш снимает, ему не до баскета. Но нет, конечно. Я прежде всего профессиональный баскетболист, и баскетбол всегда впереди влога.

– Есть вероятность, что после завершения карьеры ты станешь баскетбольным блогером? Кем-то вроде баскетбольного «Красавы»?

– Слушай, я даже не думал на эту тему. Баскет – это любовь с детства. Я снимаю, а куда это выльется – пока не понимаю.

Ты же и сам видишь, что в баскете темпы роста даже рядом не стоят с футболом или хоккеем. В футболе 10 тысяч подписчиков – это ни о чем. Но с точки зрения российского баскетбола – это круто! Потому что у нас супермедленный темп, супермаленькие шажки.

Мы радуемся каждой сотне подписчиков. Я только приближаюсь к 10 тысячам подписчиков на ютубе, хотя снимаю уже два года. Был бы я футболистом, такое количество за месяц бы сделал, – рассказал Антон.

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