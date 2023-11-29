Сергей Быков об Антоне Понкрашове: «В нашем баскетболе мало людей настолько сильно любят играть»

Теги Антон Понкрашов Сергей Быков БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший игрок сборной России Сергей Быков поделился ожиданиями от перехода 37-летнего защитника Антона Понкрашова в «Нижний Новгород».

«Понкрашов - опытный игрок, и он поможет «НН» с учетом травмированных в команде. Есть, правда, риск, что может не влиться из‑за паузы. Поэтому логика клуба (подписать соглашение на месяц – Sports.ru) понятна.

Антону желаю помочь клубу и себе. Ведь мало людей в нашем баскетболе, кто настолько сильно любил бы играть», – заявил Быков.

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1 комментарий
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malinin
Сегодня смотрелся чуть-чуть лучше любителей из БК Московский, только 5-ю передачами выделился
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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