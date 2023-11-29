Сергей Быков об Антоне Понкрашове: «В нашем баскетболе мало людей настолько сильно любят играть»
Бывший игрок сборной России Сергей Быков поделился ожиданиями от перехода 37-летнего защитника Антона Понкрашова в «Нижний Новгород».
«Понкрашов - опытный игрок, и он поможет «НН» с учетом травмированных в команде. Есть, правда, риск, что может не влиться из‑за паузы. Поэтому логика клуба (подписать соглашение на месяц – Sports.ru) понятна.
Антону желаю помочь клубу и себе. Ведь мало людей в нашем баскетболе, кто настолько сильно любил бы играть», – заявил Быков.