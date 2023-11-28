Антон Понкрашов вернулся в «Нижний Новгород»

Теги переходы Антон Понкрашов Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» официально объявил о возвращении в команду Антона Понкрашова (200 см, 37 лет). Контракт с защитником рассчитан на один месяц.

Понкрашов сыграет за «НН» уже в матче 1/8 Кубка России 29 ноября против клуба «Московский».

В прошлом сезоне Понкрашов уже выступал за «НН» и в его составе стал обладателем Кубка России. В 30 матчах прошлого сезона 37-летний защитник набирал 2,4 очка, 1,6 подбора, 1 передачу и 0,5 перехвата в среднем за встречу.

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7 комментариев

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zbd
Молодец Антон, интересно следить за его карьерой.
+10
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nikitosdaipoltos
Ответ icey_punk
Это тот самый Понкраш из Взял Мяч?
нет, конечно)
+7
0
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icey_punk
Это тот самый Понкраш из Взял Мяч?
+2
-1
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zastup
Антон Леброн Понкрашов
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0
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Тузик и грелка
На безрыбье и Понкрашов может быть Мальчишом-Кибальчишом. А вообще можно и семифутера поискать. Вон, у Енисея Загретдинов скоро протухнет на скамейке. А он всяко лучше чем два полена Ивлев и Ганькевич-младший.
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Александр
А говорил, что в Китай поедет. В целом, всё логично. В команде его знают. У Нижнего все на травмах, а тут ещё и кубковые матчи. Латают дыры как могут, не имея при этом лишних денег.
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Дайана Таурази
Серьёзное усиление !
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