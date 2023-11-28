Антон Понкрашов вернулся в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» официально объявил о возвращении в команду (200 см, 37 лет). Контракт с защитником рассчитан на один месяц.

Понкрашов сыграет за «НН» уже в матче 1/8 Кубка России 29 ноября против клуба «Московский».

В прошлом сезоне Понкрашов уже выступал за «НН» и в его составе стал обладателем Кубка России. В 30 матчах прошлого сезона 37-летний защитник набирал 2,4 очка, 1,6 подбора, 1 передачу и 0,5 перехвата в среднем за встречу.