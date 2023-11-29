Комментатор Джим Джексон произнес «Ниггерс» вместо «Наггетс»

Бывший игрок , ныне комментатор «Клипперс» Джим Джексон во время матча лос-анджелесской команды против « » по ошибке произнес расистское слово «ниггеры» в прямом эфире.

«Каждый раз, когда « » совершали рывок, эти ниггеры, я имею в виду, эта команда «Наггетс» находила способ ответить», – сказал Джексон.