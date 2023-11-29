Комментатор Джим Джексон произнес «Ниггерс» вместо «Наггетс»
Бывший игрок НБА, ныне комментатор «Клипперс» Джим Джексон во время матча лос-анджелесской команды против «Денвера» по ошибке произнес расистское слово «ниггеры» в прямом эфире.
«Каждый раз, когда «Клипперс» совершали рывок, эти ниггеры, я имею в виду, эта команда «Наггетс» находила способ ответить», – сказал Джексон.
По теме: давно заметил, что это слово легко произносят сами чернокожие в адрес других чернокожих. Как в шутейном смысле, так и в уничижительном. И ничего.
Но стоит это слово произнести белому…