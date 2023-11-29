Комментатор Джим Джексон произнес «Ниггерс» вместо «Наггетс»

Теги Денвер Клипперс НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне комментатор «Клипперс» Джим Джексон во время матча лос-анджелесской команды против «Денвера» по ошибке произнес расистское слово «ниггеры» в прямом эфире.

«Каждый раз, когда «Клипперс» совершали рывок, эти ниггеры, я имею в виду, эта команда «Наггетс» находила способ ответить», – сказал Джексон.

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13 комментариев
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Van
Все в порядке, он черный. Все посмеются и пожурят слегка)
+34
0
+34
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гайка и болт
Геннадий, что нам делать? Осуждать или хвалить этого комментатора?
+23
0
+23
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Uliss_fc
Ну вообще там "ниггетс" произносится сначала.
+4
-1
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AminO2
Бывший игрок НБА, бывший комментатор «Клипперс» Джим Джексон во время матча лос-анджелесской команды против «Денвера»...
+2
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+2
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Malay Saratov
ну всё-мир рухнул
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Андрей 13
Этот "н-ггерс" все верно сказал. Каждый раз, когда Клипперс совершали рывок, эти "н-ггерсы", из команды Наггетсы, находили чем им ответить. И не поспоришь. Профессионал своего дела.
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Dima91Caps
рэнди марш одобряет
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vzi
Перспективная ветка.

По теме: давно заметил, что это слово легко произносят сами чернокожие в адрес других чернокожих. Как в шутейном смысле, так и в уничижительном. И ничего.
Но стоит это слово произнести белому…
+6
-6
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scorp19
Ну всё, расстрелять в подвале
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James Voron
Ну всё, похоронить)
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Ванька
Ответ vzi
Перспективная ветка. По теме: давно заметил, что это слово легко произносят сами чернокожие в адрес других чернокожих. Как в шутейном смысле, так и в уничижительном. И ничего. Но стоит это слово произнести белому…
чернокожие так и белых называют, но чаще близких дружбанов.
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-1
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Korban Cobain
Ответ vzi
Перспективная ветка. По теме: давно заметил, что это слово легко произносят сами чернокожие в адрес других чернокожих. Как в шутейном смысле, так и в уничижительном. И ничего. Но стоит это слово произнести белому…
Чтобы реперы могли отличать песни друг друга по звуку, а то вдруг вайти зачитает нормально. каппа
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Stone Cold
Ответ гайка и болт
Геннадий, что нам делать? Осуждать или хвалить этого комментатора?
Предлагаю прижать над именем Геннадий в 2023 году
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