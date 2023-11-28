«Мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит». Уэстбрук объяснил, почему отреагировал на болельщика-провокатора

Теги происшествия Денвер Клипперс НБА болельщики Баскетбол - фото Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча с «Денвером» (104:113) вступил в перепалку с болельщиком из первых рядов, который провоцировал его по ходу встречи.

В четвертой четверти Уэстбрук ответил ему прямо во время игры и продолжил перепалку в последовавшей паузе.

Уэстбрук объяснил, почему так отреагировал.

«В тот момент, когда пересекается черта, я не буду молчать и терпеть. Я годами придерживался такой точки зрения. Теперь, когда мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит… Теперь я должен стоять на своем», – заявил Уэстбрук.

Larry Brown Sports

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10 комментариев

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b6bb33dp3v
Ответ el zorro
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Ну вот и ходи в баскетбольных кроссовках, а мы тут нормально посмотрим баскетбол и пообсуждаем его)))
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+8
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Archer_Great
Если ребенок Расса не сидел рядом с эти чуваком и не слышал, что тот говорит, то отмазка выглядит крайне нелепой: просто тупо повелся на провокацию
+13
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+6
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Radovan
Ответ Archer_Great
Если ребенок Расса не сидел рядом с эти чуваком и не слышал, что тот говорит, то отмазка выглядит крайне нелепой: просто тупо повелся на провокацию
ты не понял его мысль. раньше он типа сдерживался, потому что не хотел подавать сыну агрессивный пример, а теперь сын вырос, способен сам отличить где можно, а где нельзя и Рассел может поменьше сдерживаться в конфликтах
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Вася Вася
Уэстбрук снова стоял на своём. Это была любимая пытка Мюллера.
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kondratiy
Ответ b6bb33dp3v
Ну вот и ходи в баскетбольных кроссовках, а мы тут нормально посмотрим баскетбол и пообсуждаем его)))
Тут главное не получить в ответ:
"Ну вы тут пока посмотрите и пообсуждайте баскетбол, а я пойду поиграю в него в своих запечательных баскетбольных кросах от Уэстбрука" ;))
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Андрей Игроков
Ответ Archer_Great
Если ребенок Расса не сидел рядом с эти чуваком и не слышал, что тот говорит, то отмазка выглядит крайне нелепой: просто тупо повелся на провокацию
в чем нелепость, очевидно, что посыл определенный, не важно какие слова подобраны, Расс мужчина, и все правильно делает, нелепо выглядят - комментаторы-тeрпилы на спoртсe
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Сергей Пузанков
Болельщик - это его сын?
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el zorro
Ответ b6bb33dp3v
Ну вот и ходи в баскетбольных кроссовках, а мы тут нормально посмотрим баскетбол и пообсуждаем его)))
да на здоровье, только это не изменит факта, что хорошего в Уэсбруке осталось критически мало
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Сергей Пузанков
Ответ Андрей Игроков
в чем нелепость, очевидно, что посыл определенный, не важно какие слова подобраны, Расс мужчина, и все правильно делает, нелепо выглядят - комментаторы-тeрпилы на спoртсe
Если реагировать на каждого болелу в зале, то можно на игру не заявляться, а просто все 3 часа стоять и спорить с хейтерами. Как мужик
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