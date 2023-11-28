«Мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит». Уэстбрук объяснил, почему отреагировал на болельщика-провокатора
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча с «Денвером» (104:113) вступил в перепалку с болельщиком из первых рядов, который провоцировал его по ходу встречи.
В четвертой четверти Уэстбрук ответил ему прямо во время игры и продолжил перепалку в последовавшей паузе.
Уэстбрук объяснил, почему так отреагировал.
«В тот момент, когда пересекается черта, я не буду молчать и терпеть. Я годами придерживался такой точки зрения. Теперь, когда мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит… Теперь я должен стоять на своем», – заявил Уэстбрук.
Larry Brown Sports
"Ну вы тут пока посмотрите и пообсуждайте баскетбол, а я пойду поиграю в него в своих запечательных баскетбольных кросах от Уэстбрука" ;))