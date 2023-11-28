Разыгрывающий « » во время матча с « » (104:113) вступил в перепалку с болельщиком из первых рядов, который провоцировал его по ходу встречи.

В четвертой четверти Уэстбрук ответил ему прямо во время игры и продолжил перепалку в последовавшей паузе.

Уэстбрук объяснил, почему так отреагировал.

«В тот момент, когда пересекается черта, я не буду молчать и терпеть. Я годами придерживался такой точки зрения. Теперь, когда мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит… Теперь я должен стоять на своем», – заявил Уэстбрук.

Larry Brown Sports