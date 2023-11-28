Пол Джордж о поражении от «Денвера»: «Такие матчи вызывают разочарование»

Звездный форвард « » считает, что в матче с ослабленным травмами « » (104:113) команда сыграла ниже собственных возможностей.

«Такие матчи вызывают разочарование. Некоторые игроки в их составе здорово себя проявили, но многих вещей можно было избежать. Мы не показали ту энергию, которая необходима для борьбы за победу.

Реджи оказывал на нас давление через пик-н-роллы, Деандре все еще один из лучших, когда речь заходит об открываниях и навесах над кольцом. Сегодня они сделали так, что это сработало», – заявил Джордж.