Пол Джордж о поражении от «Денвера»: «Такие матчи вызывают разочарование»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что в матче с ослабленным травмами «Денвером» (104:113) команда сыграла ниже собственных возможностей.
«Такие матчи вызывают разочарование. Некоторые игроки в их составе здорово себя проявили, но многих вещей можно было избежать. Мы не показали ту энергию, которая необходима для борьбы за победу.
Реджи оказывал на нас давление через пик-н-роллы, Деандре все еще один из лучших, когда речь заходит об открываниях и навесах над кольцом. Сегодня они сделали так, что это сработало», – заявил Джордж.
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