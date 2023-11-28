Пол Джордж о поражении от «Денвера»: «Такие матчи вызывают разочарование»

Теги Денвер Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что в матче с ослабленным травмами «Денвером» (104:113) команда сыграла ниже собственных возможностей.

«Такие матчи вызывают разочарование. Некоторые игроки в их составе здорово себя проявили, но многих вещей можно было избежать. Мы не показали ту энергию, которая необходима для борьбы за победу.

Реджи оказывал на нас давление через пик-н-роллы, Деандре все еще один из лучших, когда речь заходит об открываниях и навесах над кольцом. Сегодня они сделали так, что это сработало», – заявил Джордж.

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5 комментариев

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Mr.BadGuy
Им надо почаще играть с Сан Антонио. Тогда будет больше побед.
+8
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Александр Спирин
Деревянде с Рондо порвали ЛАК. Рад за них. Джордан прибавил.
+4
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minotavr0706
Всё таки какую большую роль в баскетболе играет командная слаженность и понимание каждым своей роли в игре, то, что работало как часы у Джордана-Пиппена-Родмана пробуксовывает у Ленарда-Джорджа-Хардена, ну и как тренера Фила Джексона равнять ни с кем нельзя, тем более с Лю.
+5
-3
+2
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VKing24
Ну а что он хотел, Денвер чемпионами не просто так стали
+2
-1
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vzi
Ответ minotavr0706
Всё таки какую большую роль в баскетболе играет командная слаженность и понимание каждым своей роли в игре, то, что работало как часы у Джордана-Пиппена-Родмана пробуксовывает у Ленарда-Джорджа-Хардена, ну и как тренера Фила Джексона равнять ни с кем нельзя, тем более с Лю.
100% плюс
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-1
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