Антон Понкрашов о сезоне в «НН»: «Возможно, у меня было 1,5 очка за игру, но это была моя жертва. Я делал все для команды»

Теги Антон Понкрашов Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник Антон Понкрашов рассказал о принятии своей ветеранской роли в прошлом сезоне, когда представлял «Нижний Новгород».

«Я все равно понимаю, что уже не молодой пацан. Я это прекрасно осознаю. Мне в баскетболе осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, считаю, что помогу команде точно. В принципе, я доказал это в прошлом году в «Нижнем». Люди скажут про статистику, еще что-то, но они забывают другие факторы, другую пользу, которую я приносил команде.

На всякий случай скажу, что в середине сезона у меня было предложение, и не одно, но клуб меня не отпустил. То есть я мог пойти на повышение, но меня не отпустили, сказали, что я нужен команде, что я проделываю большой объем работы на площадке и вне площадки. Наверное, молодой Понкрашов воспротивился бы этому, но так как я уже более опытный, я сделал все для команды и для достижения цели.

Мы выиграли Кубок России, я считаю, что это супердостижение – для «Нижнего» в целом и для меня тоже. У меня теперь пять Кубков России. В целом я доволен тем, как довел сезон до конца. Я не ныл, не плакал, и делал все, что нужно было для коллектива. Окей, возможно, у меня было 1,5 очка за игру, но это была моя жертва. Считаю, что ветераны должны это осознавать и принимать», – заявил Понкрашов.

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4 комментария

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zastup
Ответ Дэннис Молинарев
Жаль, многие из того поколения так полностью и не реализовали свой потенциал - Понкрашов, Моня, Воронцевич, Курбанов, Фридзон :(
Да вполне реализовали ...Антон вон вообще чемпион Европы , бронза олимпиады...куда ещё больше )
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Дэннис Молинарев
Жаль, многие из того поколения так полностью и не реализовали свой потенциал - Понкрашов, Моня, Воронцевич, Курбанов, Фридзон :(
+1
0
+1
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viatch
Ответ Grin of Ant
Почему он никак не поймёт, что баскетболист из него мягко говоря….посредственный
"лучший - не значит хороший. Лучший - это значит другие хуже" ©
+1
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