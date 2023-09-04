Антон Понкрашов о сезоне в «НН»: «Возможно, у меня было 1,5 очка за игру, но это была моя жертва. Я делал все для команды»

Защитник Антон Понкрашов рассказал о принятии своей ветеранской роли в прошлом сезоне, когда представлял «Нижний Новгород».

«Я все равно понимаю, что уже не молодой пацан. Я это прекрасно осознаю. Мне в баскетболе осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, считаю, что помогу команде точно. В принципе, я доказал это в прошлом году в « ». Люди скажут про статистику, еще что-то, но они забывают другие факторы, другую пользу, которую я приносил команде.

На всякий случай скажу, что в середине сезона у меня было предложение, и не одно, но клуб меня не отпустил. То есть я мог пойти на повышение, но меня не отпустили, сказали, что я нужен команде, что я проделываю большой объем работы на площадке и вне площадки. Наверное, молодой Понкрашов воспротивился бы этому, но так как я уже более опытный, я сделал все для команды и для достижения цели.

Мы выиграли , я считаю, что это супердостижение – для «Нижнего» в целом и для меня тоже. У меня теперь пять Кубков России. В целом я доволен тем, как довел сезон до конца. Я не ныл, не плакал, и делал все, что нужно было для коллектива. Окей, возможно, у меня было 1,5 очка за игру, но это была моя жертва. Считаю, что ветераны должны это осознавать и принимать», – заявил Понкрашов.

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