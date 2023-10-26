Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА с контрактом с Curry Brand

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс станет первым игроком , заключившим соглашение с брендом 4-кратного чемпиона Стефена Карри Curry Brand.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Фокс начинал карьеру в лиге с пятилетнего контракта с Nike, но в прошлом сезоне стал свободным агентом и теперь заключит соглашение с Under Armour.

анонсировала Curry Brand в 2020 году, по сути, как аналог культового Jordan Brand от Nike.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru