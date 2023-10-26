Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА с контрактом с Curry Brand
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА, заключившим соглашение с брендом 4-кратного чемпиона Стефена Карри Curry Brand.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Фокс начинал карьеру в лиге с пятилетнего контракта с Nike, но в прошлом сезоне стал свободным агентом и теперь заключит соглашение с Under Armour.
Under Armour анонсировала Curry Brand в 2020 году, по сути, как аналог культового Jordan Brand от Nike.
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