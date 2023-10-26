Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА с контрактом с Curry Brand

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри Де'Аарон Фокс Under Armour Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА, заключившим соглашение с брендом 4-кратного чемпиона Стефена Карри Curry Brand.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Фокс начинал карьеру в лиге с пятилетнего контракта с Nike, но в прошлом сезоне стал свободным агентом и теперь заключит соглашение с Under Armour.

Under Armour анонсировала Curry Brand в 2020 году, по сути, как аналог культового Jordan Brand от Nike.

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8 комментариев

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Свежий
Будет играть против своего работодателя. Штрафы предусмотрены, если Кингс выбьют Уорриорз из ПО?
+26
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Maski
Ответ Свежий
Будет играть против своего работодателя. Штрафы предусмотрены, если Кингс выбьют Уорриорз из ПО?
как там у классика: ты не можешь на меня хасслить, пока носишь кроссовки с моим именем)
+23
0
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Дмитрий Титов
Ответ kisliy33
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Ну ты рассуждаешь пятой точкой. Карри изменил игру. У него море фанатов в разных уголках планеты. Кому, как не ему возглавить собственный Брэнд?
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Сергей Пузанков
Ответ Свежий
Будет играть против своего работодателя. Штрафы предусмотрены, если Кингс выбьют Уорриорз из ПО?
Скорее премия
+2
-1
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Wero
Ответ kisliy33
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человек всю компанию Андер Армор спас от банкротства, давай для начала просто чуть быть в курсе вопроса дабы не выглядеть глупо)
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Христиан Юла
Главное, чтобы оба были в составе национальной сборной в Париже. После фиаско на двух подряд ЧМ, американцам нужно побеждать на грядущей Олимпиаде и сделать это убедительно.
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Дима Оксентюк
Ответ kisliy33
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Ты серьезно думаешь что люди которые покупают Джорданы думают про его атлетичность или каким он был модником?!)) Их берут за классный дизайн и потому что это хорошо распиаренный бренд. И для этого не нужно быть Гераклом или Ален Делоном. Достаточно имени, которое у многих на слуху (а у карри бренда это есть) и хорошие дизайнеры.
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