Крис Пол и Де’Аарон Фокс пообщались после спорного свистка судьи. Фокс намекал на симуляцию со стороны ветерана

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс был крайне несогласен со свистком судьи о нарушении правил на (« »).

Фокс спародировал Пола, показав, что тот явно симулировал контакт. После этого баскетболисты обменялись репликами в хорошем настроении.

«Есть разница между симуляцией и тем, чтобы «продать» судье контакт», – сказал комментатор. Пол перешел в «Уорриорз» этим летом.

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