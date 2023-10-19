Крис Пол и Де’Аарон Фокс пообщались после спорного свистка судьи. Фокс намекал на симуляцию со стороны ветерана

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Крис Пол Сакраменто НБА видео Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс был крайне несогласен со свистком судьи о нарушении правил на Крисе ПолеГолден Стэйт»).

Фокс спародировал Пола, показав, что тот явно симулировал контакт. После этого баскетболисты обменялись репликами в хорошем настроении.

«Есть разница между симуляцией и тем, чтобы «продать» судье контакт», – сказал комментатор. Пол перешел в «Уорриорз» этим летом.

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