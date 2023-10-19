Крис Пол и Де’Аарон Фокс пообщались после спорного свистка судьи. Фокс намекал на симуляцию со стороны ветерана
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс был крайне несогласен со свистком судьи о нарушении правил на Крисе Поле («Голден Стэйт»).
Фокс спародировал Пола, показав, что тот явно симулировал контакт. После этого баскетболисты обменялись репликами в хорошем настроении.
«Есть разница между симуляцией и тем, чтобы «продать» судье контакт», – сказал комментатор. Пол перешел в «Уорриорз» этим летом.
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