Де’Аарон Фокс пропустит матч с «Голден Стэйт» в среду из-за травмы

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс пропустит матч против « », который состоится в среду.

Во встрече с «Лейкерс» в воскресенье Фокс травмировал голеностоп.

Как сообщают источники ESPN, Фокс избежал серьезного повреждения и должен вернуться в состав команды в течение недели.

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